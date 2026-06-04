Легендарний Арнольд Шварценеггер зіграє головну роль у черговому бойовику

Зйомки бойовика «Келлі» вже офіційно стартували

Голлівудські зірки Арнольд Шварценеггер та Ліам Гемсворт об'єднають зусилля у новому масштабному бойовику «Келлі». Права на показ майбутнього хіта вже придбала американська кіностудія Amazon MGM. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Deadline.

Повідомляється, що режисером картини виступає Бред Пейтон, відомий глядачам за хітом Netflix «Атлас» із Дженніфер Лопес, а також блокбастерами «Ремпейдж» і «Розлом Сан-Андреас» із Дуейном Джонсоном. Сценарій він створив у співавторстві з Цзе Чуном, який працював над відомими серіалами «Готем» та «Колись у казці».

У центрі сюжету – історія нью-йоркського копа із зіпсованою репутацією на ім'я Джек Келлі. Його життя перетворюється на кошмар, коли групу терористів захоплює будівлю старого арсеналу та бере у заручники його дружину Моллі.

Для того щоб провести успішну операцію з порятунку та вибити бойовиків з укріплення, герою доведеться піти на відчайдушний крок – об’єднати сили з людьми, яких він боїться найбільше у житті: власною божевільною родиною.

Раніше Шварценеггер та Гемсворт разом зіграли в американському бойовику «Нестримні 2» 2012 року.

Зйомки бойовика «Келлі» вже офіційно стартували, а його прем'єра відбудеться на стримінговій платформі Prime Video. Точну дату релізу автори обіцяють назвати згодом.

Нагадаємо, відомий голлівудський актор Арнольд Шварценеггер зізнався, що найбільший гонорар у його кар’єрі приніс фільм «Близнюки», а не легендарний «Термінатор».

Зауважимо, Арнольд Шварценеггер зіграв Санта-Клауса у новій різдвяній стрічці «Людина з сумкою».