«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»

Рибчинський-молодший розкритикував Іво Бобула за те, що він несподівано став на захист Таїсії Повалій та Ані Лорак

Український поет і композитор Євген Рибчинський публічно розкритикував Народного артиста України Іво Бобула, який назвав Ані Лорак і Таїсію Повалій «прекрасними співачками», яких нібито змусили виїхати до Росії через погані умови в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Рибчинського у Facebook.

Рибчинський зазначив, що в умовах війни Іво Бобул не лише не продемонстрував чіткої проукраїнської позиції, а й, за його словами, публічно схвалював колишнього президента Віктора Януковича та виправдовував дії Ані Лорак і Таїсії Повалій, які працюють у країні-агресорі.

«Під час суцільного геноциду українського народу Бобул не те, що не став радикальним патріотом, він ще й проспівав дифірамби Януковичу і виправдав зраду двох запроданок-колаборанток Лорак і Повалій. Прощавай ще один блудний сине України! Йди за крейсером «Москва»!», – написав Євген Рибчинський.

Також у своєму коментарі Рибчинський нагадав, що у 2021 році, на сьомий рік війни з РФ, Іво Бобул презентував російськомовну пісню «Грешний ангел».

Нагадаємо, Іво Бобул заявив, що вважає вимушеним виїзд Ані Лорак до Росії. За його словами, співачці нібито поставили умови, за яких вона не могла продовжувати кар’єру в Україні.

Коментуючи ситуацію з Таїсією Повалій, співак заявив, що, на його думку, в Україні її нібито почали критикувати за виступи перед колишнім президентом Віктором Януковичем, що, за словами Бобула, стало для неї приниженням.

Іво Бобул також зазначив, що на рішення Повалій значною мірою вплинув її чоловік Ігор Ліхута, який пов’язаний зі сферою шоу-бізнесу, зокрема продюсуванням, і нині живе та працює в Росії.

Нагадаємо, раніше Іво Бобул назвав найулюбленішим президентом Леоніда Кучму.

Раніше Євген Рибчинський заявив, що Таїсія Повалій, якій він написав багато хітів, ігнорує його листи про розірвання угоди та продовжує незаконно виконувати його твори, попри заборону з 2014 року.