Євген Рибчинський вразив мережу перекладом легендарного хіта свого батька

Пісню «Береги» раніше виконував Олександр Малінін

Український поет та продюсер Євген Рибчинський переклав українською мовою хіт свого батька Юрія Рибчинського «Береги», який раніше співав Олександр Малінін. Як інформує «Главком», відповідним відео він поділився в своєму Instagram. Зокрема, ролик Євген зняв на фоні Дніпра в столиці.

«А на березі тім незабудки цвітуть». Було б недоліком не перекласти легендарну пісню батька українською. А якщо вже переклав, чому б не заспівати», – підписав ролик Рибчинський.

Підписники почали активно коментувати нову версію хіта та наголосили, що він тепер звучить набагато краще.»

«The best! Яка чудова наша українська мова! Ця пісня у цьому виконанні найкраща»; «Боже! Як же це гарно»; «Українською пісня звучить глибше та рідніше, хоча я і від першого варіанту була в захопленні. А тут нові барви, нові відчуття»; «Чудова пісня, чудові вірші, чудове виконання»; «Аж душа завмирає, повертаючи у юність», – пишуть користувачі.

Раніше Рибчинський розповідав, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає.

До слова, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя.