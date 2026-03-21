Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Євген Рибчинський вразив мережу перекладом легендарного хіта свого батька

Надія Карбунар
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Рибчинський заспівав переклад пісні батька на фоні Дніпра
фото: скріншот із відео

Пісню «Береги» раніше виконував Олександр Малінін

Український поет та продюсер Євген Рибчинський переклав українською мовою хіт свого батька Юрія Рибчинського «Береги», який раніше співав Олександр Малінін. Як інформує «Главком», відповідним відео він поділився в своєму Instagram. Зокрема, ролик Євген зняв на фоні Дніпра в столиці.

«А на березі тім незабудки цвітуть». Було б недоліком не перекласти легендарну пісню батька українською. А якщо вже переклав, чому б не заспівати», – підписав ролик Рибчинський.

Підписники почали активно коментувати нову версію хіта та наголосили, що він тепер звучить набагато краще.»

«The best! Яка чудова наша українська мова! Ця пісня у цьому виконанні найкраща»; «Боже! Як же це гарно»; «Українською пісня звучить глибше та рідніше, хоча я і від першого варіанту була в захопленні. А тут нові барви, нові відчуття»; «Чудова пісня, чудові вірші, чудове виконання»; «Аж душа завмирає, повертаючи у юність», – пишуть користувачі.

Раніше Рибчинський розповідав, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає.

До слова, президент Володимир Зеленський нагородив українського поета-пісняра Юрія Рибчинського орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня з нагоди 80-річчя. 

Теги: українська мова Юрій Рибчинський пісня відео Євген Рибчинський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Новини

Прес-релізи

10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua