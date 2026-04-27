Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)

Чоловік Еліни Світоліної показав, як з дружиною та донькою проводить сімейні вихідні

Чоловік української тенісистки Еліни Світоліної 39-річний Гаель Монфіс поділився сімейними фото. Спортсмен показав як їхня родина проводить вихідні разом. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Гаеля Монфіса в Іnstagram.

У неділю, 26 квітня родина Еліни Світоліної зібралася, аби пограти у гольф. На кадрах, якими поділився чоловік Еліни Світоліної, можна побачити їхню трирічну доньку Скай, яка фотографує свого тата під час гри у гольф. Ще одне фото також зробила донька подружжя та сфотографувала батька та матір разом.

На окремих фото українська спортсменка позувала в обіймах свого чоловіка. За словами Гаеля Монфіса, всі фото з допису робила їхня донька. «Чудова сімейна неділя з нашим особливим фотографом», – написав спортсмен.

На останньому фото показалася й сама Світоліна. Як з'ясувалося, це фото теж зробила її донька. На що відреагувала спортсменка у коментарях. «Не впевнена, що останнє фото було погоджене», – написала тенісистка та додала до свого коментаря емодзі, які сміються.

Нагадаємо, українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про любов свого чоловіка французького тенісиста Гаеля Монфіса до української національної страви.«Я дуже рада, що йому подобається український борщ. Я памʼятаю, коли ми разом були в Одесі, він куштував борщ моєї бабусі, і це було неймовірно. У мене навіть є фотографія цього моменту, тому це класно», – сказала Світоліна. Гаель Монфіс одружений з Еліною Світоліною з літа 2021 року.

Також повідомлялося, Тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком української тенісистки Еліни Світоліної, зачарував мережу декількома вчинками під час Australian Open-2025. В Instagram набрало популярності відео, на якому Монфіс забирає у Світоліної важку сумку після гри.