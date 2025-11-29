Головна Скотч Шоу-біз
Перша за вісім поколінь дівчинка. Євген Рибчинський розповів про поповнення в родині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Рибчинського народилася перша онука
фото з відкритих джерел

«Кожен листопад драматичний по-своєму. У мене з цим місяцем свої особливі стосунки», – написав композитор

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський повідомив про поповнення в його родині. Як інформує «Главком», у своєму Instagram він поділився, що листопад є для нього особливим. Саме цього місяця народилося двоє з чотирьох синів поета. Однак тепер на один день народження у листопаді у родині стало більше. У Євгена Рибчинського народилась онука. За словами поета, це перша дівчинка в їхній родині за вісім поколінь.

«Кожен листопад драматичний по-своєму. У мене з цим місяцем свої особливі стосунки. В листопаді народилися двоє з чотирьох моїх синів. У цьому листопаді народилася перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка, моя онука», – ділиться поет.

Допис Євгена Рибчинського
Допис Євгена Рибчинського
фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Також 29 листопада день народження у коханої Євгена Рибчинського, з якою він нещодавно підтвердив одруження. Проте композитор ділиться, що цьогоріч вони відмовились від святкування, оскільки новини зовсім не налаштовують на веселий настрій.

«А сьогодні (29 листопада, – ред.) ще й день народження у моєї коханої жінки. Не святкуємо, бо знову загиблі – військові і цивільні, але вип'ємо точно – за перемогу і кожен Божий день, дарований нам Всевишнім і ЗСУ», – додав поет.

Зазначимо, Євген Рибчинський є батьком чотирьох дітей. Перша дружина поета народила йому сина Микиту. У другому шлюбі композитора на світ з'явились Данило, Георгій та Іван.

Раніше відомий композитор і поет Євген Рибчинський вперше підтвердив, що одружився втретє. Він пояснив, чому ретельно приховує свою нову дружину від публіки.

Нагадаємо, що перша і третя дружини сина легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського Євгена спілкуються і дуже одна одній симпатизують.

Також Рибчинський розповідав, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає.

До слова, фронтмен гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець заінтригував шанувальників новими фото, на яких видно обручку на його руці, що викликало чутки про таємне весілля з коханою. Знімки опублікувала його наречена, піарниця гурту Юліана Корецька. На одному з кадрів музикант у яскравій толстовці тримає на руках кота, а на його пальці добре видно золоту обручку.

Євген Рибчинський

