Перша за вісім поколінь дівчинка. Євген Рибчинський розповів про поповнення в родині

«Кожен листопад драматичний по-своєму. У мене з цим місяцем свої особливі стосунки», – написав композитор

Відомий композитор та поет Євген Рибчинський повідомив про поповнення в його родині. Як інформує «Главком», у своєму Instagram він поділився, що листопад є для нього особливим. Саме цього місяця народилося двоє з чотирьох синів поета. Однак тепер на один день народження у листопаді у родині стало більше. У Євгена Рибчинського народилась онука. За словами поета, це перша дівчинка в їхній родині за вісім поколінь.

«Кожен листопад драматичний по-своєму. У мене з цим місяцем свої особливі стосунки. В листопаді народилися двоє з чотирьох моїх синів. У цьому листопаді народилася перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка, моя онука», – ділиться поет.

Допис Євгена Рибчинського фото: instagram.com/ievgen_rybchynskyi

Також 29 листопада день народження у коханої Євгена Рибчинського, з якою він нещодавно підтвердив одруження. Проте композитор ділиться, що цьогоріч вони відмовились від святкування, оскільки новини зовсім не налаштовують на веселий настрій.

«А сьогодні (29 листопада, – ред.) ще й день народження у моєї коханої жінки. Не святкуємо, бо знову загиблі – військові і цивільні, але вип'ємо точно – за перемогу і кожен Божий день, дарований нам Всевишнім і ЗСУ», – додав поет.

Зазначимо, Євген Рибчинський є батьком чотирьох дітей. Перша дружина поета народила йому сина Микиту. У другому шлюбі композитора на світ з'явились Данило, Георгій та Іван.

Раніше відомий композитор і поет Євген Рибчинський вперше підтвердив, що одружився втретє. Він пояснив, чому ретельно приховує свою нову дружину від публіки.

Нагадаємо, що перша і третя дружини сина легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського Євгена спілкуються і дуже одна одній симпатизують.

Також Рибчинський розповідав, що «зоряність» батька ніколи не давала йому особливих привілеїв. Юрій Рибчинський завжди жив скромно, не мав розкішних апартаментів чи автомобілів, а «Жигулі-копійку», придбану на зорі його творчості, Євген уже не пам'ятає.

