Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою

В’ячеслав Хостікоєв поділився цікавими фактами про свою родину

Народна артистка України Наталія Сумська 22 квітня відзначила 70-річчя. ЇЇ син актор В’ячеслав Хостікоєв показав рідкісні фото з нею. Він поділився цікавими історіями життя родини та розкрив сімейну традицію. Цим актор повісився в коментарі програми «ЖВЛ», розповідає «Главком».

Як розповів В’ячеслав Хостікоєв, він уперше опинився на сцені театру ще до свого народження. Адже його мама Наталя Сумська продовжувала грати, коли була вагітною. За словами актора, це є однією з рис його мами.

«Головна риса – це, звичайно, працьовитість. Для мами найкращий відпочинок – це зміна робочого плану, зміна якогось процесу», – сказав він. В’ячеслав Хостікоєв розповів, що Сумська влаштувала його у школу через дорогу від її театру. Тож після уроків він завжди поспішав до мами на роботу.

Також син Наталії Сумської поділився сімейною традицією. Її акторка започаткувала зі своїм чоловіком Анатолієм Хостікоєвим. Після театрального сезону родина акторів збирається за містом та відпочиває.

«Це дуже приємна зустріч із батьками. Це сільська хата, де ми збираємося; це традиція приїжджати туди, перезавантажитися і знову пірнати в роботу. Театр, дім, Десна – ось цей трикутник. Більше мамі нічого не треба. Досі мене це вражає», – розповів В’ячеслав Хостікоєв.

Крім цього, Хостікоєв розповів, що Наталія Сумська вдома відпочиває від сценічних образів та ходить у халатах, або в його футболках. Також акторка полюбляє готувати. Улюблена страва в родині Сумської – це борщ.

Нагадаємо, 22 квітня 2026 року Наталії Сумській виповнилося 70 років. З нагоди дня народження зірки «Главком» розповідав про творчий шлях та головні ролі Наталії Сумської. Як відомо, Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.