Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

Народна артистка України Наталія Сумська 22 квітня відзначила 70-річчя. ЇЇ син актор В’ячеслав Хостікоєв показав рідкісні фото з нею. Він поділився цікавими історіями життя родини та розкрив сімейну традицію. Цим актор повісився в коментарі програми «ЖВЛ», розповідає «Главком».

Як розповів В’ячеслав Хостікоєв, він уперше опинився на сцені театру ще до свого народження. Адже його мама Наталя Сумська продовжувала грати, коли була вагітною. За словами актора, це є однією з рис його мами.

Наталія Сумська зі своїм сином В’ячеславом Хостікоєвим на сцені
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

«Головна риса – це, звичайно, працьовитість. Для мами найкращий відпочинок – це зміна робочого плану, зміна якогось процесу», – сказав він. В’ячеслав Хостікоєв розповів, що Сумська влаштувала його у школу через дорогу від її театру. Тож після уроків він завжди поспішав до мами на роботу.

В’ячеслав Хостікоєв з батьками
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

Також син Наталії Сумської поділився сімейною традицією. Її акторка започаткувала зі своїм чоловіком Анатолієм Хостікоєвим. Після театрального сезону родина акторів збирається за містом та відпочиває.

В’ячеслав Хостікоєв після років він завжди поспішав у театр до Наталії Сумської
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

«Це дуже приємна зустріч із батьками. Це сільська хата, де ми збираємося; це традиція приїжджати туди, перезавантажитися і знову пірнати в роботу. Театр, дім, Десна – ось цей трикутник. Більше мамі нічого не треба. Досі мене це вражає», – розповів В’ячеслав Хостікоєв.

Після театрального сезону родина Сумської завжди збирається за містом та відпочиває
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

Крім цього, Хостікоєв розповів, що Наталія Сумська вдома відпочиває від сценічних образів та ходить у халатах, або в його футболках. Також акторка полюбляє готувати. Улюблена страва в родині Сумської – це борщ.

Наталія Сумська в молоді роки
фото: Сніданок з 1+1/YouTube

Нагадаємо, 22 квітня 2026 року Наталії Сумській виповнилося 70 років. З нагоди дня народження зірки «Главком» розповідав про творчий шлях та головні ролі Наталії Сумської. Як відомо, Наталія Сумська – є відомою українською акторкою. У 2000 році актриса отримала завдання народної артистки України. А наразі є провідною акторкою Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

Читайте також:

Теги: актор театр акторка фото традиції сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua