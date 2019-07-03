Майли Сайрус презентовала эротическим клип



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Майли Сайрус Billboard.com

По словам певицы, новая видеоработа может стать гимном феминисток

Известная американская поп-исполнительница Майли Сайрус, снова озадачила сеть новым эротическим клипом.

Певица выпустила провокационное видео на песню Mother's Daughter в соавторстве с финской певицей и автором композиций Alma.

В видеоработе Майли Сайрус появлялась в очень пикантных нарядах: звезда надела красный латексный костюм с металлической накладкой на интимном месте.

На других кадрах певица предстала в металлическом бюстгальтере с мокрыми волосами и показывается с мечом в золотых доспехах верхом на бутафорской лошади.

Также в съемках клипа приняла участие мама певицы – Тиш Сайрус. Кроме нее, на видео появились транссексуалы, активисты, борющиеся за права женщин, модель и стриптизерша с ростом 201 см Амазон Эшли.

Джерело: ТСН