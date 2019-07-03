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    Шоу-биз

    Майли Сайрус презентовала эротическим клип

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус презентовала эротическим клип
    Майли Сайрус
    Billboard.com

    По словам певицы, новая видеоработа может стать гимном феминисток

    Известная американская поп-исполнительница Майли Сайрус, снова озадачила сеть новым эротическим клипом.

    Певица выпустила провокационное видео на песню Mother's Daughter в соавторстве с финской певицей и автором композиций Alma.

    В видеоработе Майли Сайрус появлялась в очень пикантных нарядах: звезда надела красный латексный костюм с металлической накладкой на интимном месте. 

    На других кадрах певица предстала в металлическом бюстгальтере с мокрыми волосами и показывается с мечом в золотых доспехах верхом на бутафорской лошади.

    Также в съемках клипа приняла участие мама певицы – Тиш Сайрус. Кроме нее, на видео появились транссексуалы, активисты, борющиеся за права женщин, модель и стриптизерша с ростом 201 см Амазон Эшли. 

    Джерело: ТСН

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