Майли Сайрус презентовала эротическим клип
По словам певицы, новая видеоработа может стать гимном феминисток
Известная американская поп-исполнительница Майли Сайрус, снова озадачила сеть новым эротическим клипом.
Певица выпустила провокационное видео на песню Mother's Daughter в соавторстве с финской певицей и автором композиций Alma.
В видеоработе Майли Сайрус появлялась в очень пикантных нарядах: звезда надела красный латексный костюм с металлической накладкой на интимном месте.
На других кадрах певица предстала в металлическом бюстгальтере с мокрыми волосами и показывается с мечом в золотых доспехах верхом на бутафорской лошади.
Также в съемках клипа приняла участие мама певицы – Тиш Сайрус. Кроме нее, на видео появились транссексуалы, активисты, борющиеся за права женщин, модель и стриптизерша с ростом 201 см Амазон Эшли.
Джерело: ТСН