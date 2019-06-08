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    Шоу-биз

    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже

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    Майли Сайрус - Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус

    Модное мероприятие состоялось на побережье в Калифорнии

    Модный дом Yves Saint Laurent решил организовать показ своей новой коллекции весна/лето прямо на пляже Малибу в Калифорнии. Креативный директор бренда Энтони Ваккарелло позаботился о том, чтобы на мероприятии присутствовали самые топовые звезды Голливуда.

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    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже
    Майли Сайрус пришла с мужем на модный показ на пляже

    На шоу можно было заметить Киану Ривза (с недавних пор он еще и амбассадор бренда), знойную Сальму Хайек, супругу Джастина Бибера Хейли, Эмбер Херд, а также Майли Сайрус и ее мужа Лиама Хемсворта.

    Большинство гостей мероприятия пришли в черном. Не стала исключением и звездная пара. Майли надела черные брюки с разрезами и необычный пиджак, при этом певица решила отказаться от каблуков. Ее супруг тоже пришел в черном, разбавив look пестрой рубашкой.

     

    знаменитости певица
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