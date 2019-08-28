Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта



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Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Певица не стала ждать, пока бывший избранник заберет свое имущество из ее особняка

Звездная парочка Майли Сайрус и Лиам Хемсворт прожили в официальном браке восемь месяцев. А спустя всего десять дней после того, как о расставании звездной пары стало известно широкой общественности, актер подал на развод. Это настолько сильно расстроило певицу, что она собрала вещи возлюбленного, которые тот оставил в ее особняке, и попросту выбросила их.

На помойке, в частности, оказались и любимые предметы актера, вроде памятных для него фото в рамках. А брендовую одежду Хемсворта и купленные им дизайнерские украшения Сайрус отправила на благотворительность.

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