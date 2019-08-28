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    Шоу-биз

    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта

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    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт - Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

    Певица не стала ждать, пока бывший избранник заберет свое имущество из ее особняка

    Звездная парочка Майли Сайрус и Лиам Хемсворт прожили в официальном браке восемь месяцев. А спустя всего десять дней после того, как о расставании звездной пары стало известно широкой общественности, актер подал на развод. Это настолько сильно расстроило певицу, что она собрала вещи возлюбленного, которые тот оставил в ее особняке, и попросту выбросила их.

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    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта
    Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта

    На помойке, в частности, оказались и любимые предметы актера, вроде памятных для него фото в рамках. А брендовую одежду Хемсворта и купленные им дизайнерские украшения Сайрус отправила на благотворительность.

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    актер певица благотворительность
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