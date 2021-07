Melovin нанял людей для своего каминг-аута на сцене Atlas Weekend

Для Melovin подобрали парня и девушку-модель из шоу «Топ-модель по-украински»

Украинский певец Melovin, который совершил каминг-аут на музыкальном фестивале Atlas Weekend, готовился к этому событию давно. Как оказалось, артист попросил найти людей, которые примут участие в его перформансе.

Об этом рассказала музыкальному медиа«Слух» директор лгбт-сообщества София Лапина.

«С Меловином мы давно совместно планировали каминг-аут, его команда обратилась к нам за экспертной консультацией, как это лучше сделать, как правильно коммуницировать. Сначала планировали его на День борьбы с гомофобией (17 мая), но затем Мел решил придержать каминг-аут до более подходящих, на свой взгляд, времен», – призналась Лапина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от UKRAINEPRIDE (@ukraine.pride)

Она отметила, что недавно команда певца обратилась за помощью, чтобы найти людей, которые хотели бы принять участие в его каминг-аут-перформансе. В результате для Melovin подобрали парня и девушку-модель из шоу «Топ-модель по-украински».

Ранее «Скотч» сообщал, что принц Чарльз поделился списком любимых песен.

Принц Уэльский особенно отметил композицию Givin 'Up, Givin' In, которую группа The Three Degrees исполнила на его 30-летии. По его словам, эта песня вызывает у него «непреодолимое желание встать и пуститься в пляс».

Среди других фаворитов принца — американские певицы Дайана Росс и Барбара Стрейзанд, а также французская певица Эдит Пиаф.