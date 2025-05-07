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«Біль не минає». Віктор Павлік щемливо звернувся до покійного сина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Віктор Павлік та його покійний син Павло
фото: viktorpavlik/Instagram

Павлік показав архівні фото з покійним сином

Український співак Віктор Павлік звернувся до покійного сина Павла в його день народження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артиста в Instagram.

Зокрема, у пості співак показав фото покійного сина – від раннього дитинства до дорослого віку.

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Допис, поширений Віктор Павлік (@viktorpavlik)

«Сьогодні твій день. Я не можу обійняти тебе, але говорю тобі подумки все, що не встиг. Я дуже тебе люблю. І дуже сумую. Живу з болем, але й з безмежною любов’ю до тебе. Тобі було б 26… А мені 5 років як бракує тебе щодня. Біль не минає. Любов теж. Ти – частина мене. І будеш завжди», – йдеться у дописі.

7 травня у співака Віктора Павліка та його колишньої дружини Лариси Созаєвої народився син Павло. Якби не трагедія, цьогоріч йому виповнилося б 26 років. Однак життя хлопця обірвалося 7 серпня 2020 року.

У 2018 році Павлові діагностували саркому хребців. Протягом майже двох років він боровся з недугою, пройшовши 18 курсів хімієтерапії та сеанси променевого лікування. Та навесні 2020 року його стан різко погіршився. У червні Павло вирішив припинити терапію, сподіваючись, що організм зможе самостійно відновитися. Однак за місяць до смерті його стан став критичним – хлопця перевели до хоспісу.

Нагадаємо, що Віктор Павлік у травні 2024 року переніс складну операцію на серці. У своєму фотоблогу дружина та концертний директор співака Катерина Репяхова показали перші кадри з Павліком, який добре переніс операцію. Вона запевнила, що життю співака тепер нічого не загрожує.

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Теги: Віктор Павлик

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