Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Заслужена артистка Піскарьова зворушливо звернулася до свого чоловіка

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Тетяна Піскарьова показала свою сім`ю
фото: Таня Піскарьова/Facebook

Піскарьова присвятила пост своєму чоловіку: Ти найкращий мужчина у світі, ти мій коханий і друг, ти найкращий тато

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова привітала свого чоловіка з днем народження. Співачка назвала його «найкращим чоловіком у світі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки у Facebook.

«Сьогодні День Народження мого чоловіка Андрія! Ти найкращий мужчина у світі, ти мій коханий і друг, ти найкращий тато – приклад для синів і абсолютна доброта для дочок! Ти мудрий і щирий, надійний і мужній! Мені дуже пощастило в житті зустріти тебе – тому що тільки з тобою я стала сама собою! Дякую, і сердечно вітаю тебе моя любов», – йдеться у дописі.

Заслужена артистка Піскарьова зворушливо звернулася до свого чоловіка фото 1
скриншот

Зокрема, артистка показала, як святкує день народження чоловіка із доньками Анастасією та Надією.

Нагадаємо, що легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко одною з найбільш недооцінених назвав співачку та композиторку, заслужену артистку України Тетяну Піскарьову.

У 2001 році Тетяна Піскарьова брала участь у фестивалі «Слов’янський базар» в білоруському Вітебську. Очільницею журі тоді була російська співачка Алла Пугачова. Представниця України, за словами очевидців, була найкращою – проте Пугачова її засудила, і навіть сказала, «що такою красивою не можна бути на сцені».

Вадим Крищенко дуже високо оцінює Тетяну Піскарьову: «Ви розумієте, вона і красива, дуже фотогенічна, і талановита. Вона також свого часу виконувала пісню з Бобулом «Берег любові».

Читайте також:

Теги: співачка день народження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Tayanna наголосила, що варто обов'язково перевіряти газові котли та колонки в оселі
«Могли не прокинутися»: співачка Tayanna розповіла про смертельну загрозу у власній оселі
9 квiтня, 15:04
Могилевська привітала усіх з Великоднем
Могилевська показала, як із доньками готувалася до Великодня: зворушливе відео
21 квiтня, 21:41
Наталія Фаліон розповіла про смерть сина
Солістка «Лісапетного батальйону» назвала причину смерті 36-річного сина
22 квiтня, 09:22
Принц Луї святкує сьомий день народження
Принцу Луї – сім років: опубліковано новий портрет онука короля Чарльза
23 квiтня, 21:52
Ксенія Попова була у складі гурту «ВІА Гра», а також брала участь у восьмому сезоні шоу «Х-фактор»
В української співачки на фронті загинув батько
27 квiтня, 16:05
Принцеса Шарлотта є третьою в лінії успадкування британського престолу
Схожість з Діаною та Єлизаветою II: принцеса Шарлотта на новому ювілейному фото
2 травня, 21:00
Путіністка Валерія виконала радянську пісню
Путіністка Валерія виконала пісню серед руїн: Мінкульт звернеться до СБУ (оновлено)
1 травня, 13:41
Сьогодні Василь Зінкевич відзначає день народження
Єрмак привітав естрадного співака Зінкевича з 80-річчям
1 травня, 15:04
Британський футболіст Девід Бекхем відзначає день народження
Девіду Бекхему – 50: цікаве про кар’єру, родину та нові захоплення (фото, відео)
2 травня, 11:45

Шоу-біз

Заслужена артистка Піскарьова зворушливо звернулася до свого чоловіка
Заслужена артистка Піскарьова зворушливо звернулася до свого чоловіка
Оля Полякова розповіла, чому не ділить ліжко з чоловіком
Оля Полякова розповіла, чому не ділить ліжко з чоловіком
Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями
Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями
«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі
«Вони притягнули війну в Україну?» Анонс концерту відомої групи спровокував дискусії у мережі
Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева
Їде в Туреччину? Павло Зібров «засвітився» в аеропорту Кишинева
«Біль не минає». Віктор Павлік щемливо звернувся до покійного сина
«Біль не минає». Віктор Павлік щемливо звернувся до покійного сина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
216K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
34K
Рада сьогодні збереться на екстрене засідання
22K
Путін назвав країну, військових якої буде найбільше на параді в Москві
13K
Папу Римського не обрано, початок «триденного перемир’я» Путіна: головне за ніч
13K
Втрати ворога станом на 8 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
Сьогодні, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua