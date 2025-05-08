Заслужена артистка Піскарьова зворушливо звернулася до свого чоловіка

Піскарьова присвятила пост своєму чоловіку: Ти найкращий мужчина у світі, ти мій коханий і друг, ти найкращий тато

Заслужена артистка України Тетяна Піскарьова привітала свого чоловіка з днем народження. Співачка назвала його «найкращим чоловіком у світі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис артистки у Facebook.

«Сьогодні День Народження мого чоловіка Андрія! Ти найкращий мужчина у світі, ти мій коханий і друг, ти найкращий тато – приклад для синів і абсолютна доброта для дочок! Ти мудрий і щирий, надійний і мужній! Мені дуже пощастило в житті зустріти тебе – тому що тільки з тобою я стала сама собою! Дякую, і сердечно вітаю тебе моя любов», – йдеться у дописі.

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Зокрема, артистка показала, як святкує день народження чоловіка із доньками Анастасією та Надією.

Нагадаємо, що легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко одною з найбільш недооцінених назвав співачку та композиторку, заслужену артистку України Тетяну Піскарьову.

У 2001 році Тетяна Піскарьова брала участь у фестивалі «Слов’янський базар» в білоруському Вітебську. Очільницею журі тоді була російська співачка Алла Пугачова. Представниця України, за словами очевидців, була найкращою – проте Пугачова її засудила, і навіть сказала, «що такою красивою не можна бути на сцені».

Вадим Крищенко дуже високо оцінює Тетяну Піскарьову: «Ви розумієте, вона і красива, дуже фотогенічна, і талановита. Вона також свого часу виконувала пісню з Бобулом «Берег любові».