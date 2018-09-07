Менеджер Сердючки прокомментировал скандальное выступление артистки в РФ: На «Новой волне» они не выступали



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Верка Сердючка на закрытой вечеринке в РФ

На днях сеть взорвала информация о том, что Андрей Данилко выступил на закрытой вечеринке в России

Как ранее сообщал Scotсh, Верка Сердючка стала звездой афтепати открытия «Новой волны-2018». О концерте на закрытой вечеринке стало известно благодаря российским звездам, которые не выдержали и похвастались видеороликами с места событий.

Стоит отметить, что факт выступления Андрея Данилко и его команды в Сочи, не на шутку разозлил пользователей сети и журналистов. В комментариях к видеороликам патриотично настроенные украинцы предложили артисту оставаться в РФ и не возвращаться в Украину.

В то же время журналисты решили узнать, каким образом Данилко оказался на территории России у менеджмента артиста.

«Андрей не принимал участия в самом фестивале «Новая волна», а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали», - отметил в комментарии ТСН менеджер Данилко Андрей Уренев.

Стоит отметить, что за последние несколько лет, Андрей Данилко впервые выступил в РФ. Ранее артист был под негласным запретом на телеканалах и сборных концертах.