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    Шоу-биз

    Менеджер Сердючки прокомментировал скандальное выступление артистки в РФ: На «Новой волне» они не выступали

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    Верка Сердючка на закрытой вечеринке в РФ - Менеджер Сердючки прокомментировал скандальное выступление артистки в РФ: На «Новой волне» они не выступали
    Верка Сердючка на закрытой вечеринке в РФ

    На днях сеть взорвала информация о том, что Андрей Данилко выступил на закрытой вечеринке в России

    Как ранее сообщал Scotсh, Верка Сердючка стала звездой афтепати открытия «Новой волны-2018». О концерте на закрытой вечеринке стало известно благодаря российским звездам, которые не выдержали и похвастались видеороликами с места событий.

    Стоит отметить, что факт выступления Андрея Данилко и его команды в Сочи, не на шутку разозлил пользователей сети и журналистов. В комментариях к видеороликам патриотично настроенные украинцы предложили артисту оставаться в РФ и не возвращаться в Украину.

    В то же время журналисты решили узнать, каким образом Данилко оказался на территории России у менеджмента артиста.

    «Андрей не принимал участия в самом фестивале «Новая волна», а принял личное приглашение Игоря Крутого выступить на частном закрытом мероприятии. Состав гостей с Андреем не согласовывали», - отметил в комментарии ТСН менеджер Данилко Андрей Уренев. 

    Стоит отметить, что за последние несколько лет, Андрей Данилко впервые выступил в РФ. Ранее артист был под негласным запретом на телеканалах и сборных концертах.

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