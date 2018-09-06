Одна из самых ярких украинских групп объявила о воссоединении



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Фото: Артур Пономаренко Группа «Алиби»

Первое совместное выступление сестер Завальских из группы «Алиби» состоялось 4 сентября на закрытой вечеринке

Весомым поводом для выхода на сцену стал юбилей отца и продюсера девушек - Александра Завальского.

Как оказалось, концерт стал приятным сюрпризом для именинника, ведь вся подготовка проходила в строжайшей тайне.

В сопровождении лучших музыкантов Анна и Ангелина исполнили десять проверенных временем хитов «Алиби» в совершенно новом звучании.

Премьерой в программе стала песня «Вільні» - новая авторская композиция на украинском языке, которая, по словам участниц группы, войдет в новый альбом.

Стоит отметить, что поздравить папу-продюсера пришли не только родственники но и известные артисты и продюсеры, среди которых были замечены: Валентин Коваль, Виктор Андриенко, Олег Фагот Михайлюта, Влад Дарвин, Елена Коляденко и многие другие.

Стоит отметить, что не только Александр Завальский получил подарок на день рождения. Для поклонников украинской группы «Алиби» уже готовится видео-версия шоу и отдельный концертный клип на новую песню. По словам Ангелины и Анны Завальских режиссером музыкального музыкального фильма про «Алиби» займется известный клипмейкер и режиссер Катя Царик.

