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    Шоу-биз

    Молодая жена престарелого Евгения Петросяна сняла комика обнаженным на пляже

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    <p>74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова отправились в отпуск за границу</p> <div></div> - Молодая жена престарелого Евгения Петросяна сняла комика обнаженным на пляже

    74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова отправились в отпуск за границу

    Супруги наслаждаются солнцем в Дубае

    74-летний российский комик Евгений Петросян и его 30-летняя жена Татьяна Брухунова отдыхают в одном из самых дорогостоящих отелей на острове Палм-Джумейра. Татьяна порадовалась хорошей погоде - сейчас в Дубае 26 градусов тепла, и отправилась на прогулку по пляжу.

    «В такие моменты я понимаю, ради чего работаю. Ради чего все эти переезды, перелеты, бессонные ночи… Ради того, чтобы позволить себе такой отдых», - заявила Брухунова.

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    Петросян поделился с поклонниками более смелым кадром. Юморист показал, как принимает солнечные ванны с обнаженным торсом. «Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…» - написал Петросян в Instagram. Откровенное фото сделала жена юмориста.

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