Молодая жена престарелого Евгения Петросяна сняла комика обнаженным на пляже



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74-летний Евгений Петросян и 30-летняя Татьяна Брухунова отправились в отпуск за границу

Супруги наслаждаются солнцем в Дубае

74-летний российский комик Евгений Петросян и его 30-летняя жена Татьяна Брухунова отдыхают в одном из самых дорогостоящих отелей на острове Палм-Джумейра. Татьяна порадовалась хорошей погоде - сейчас в Дубае 26 градусов тепла, и отправилась на прогулку по пляжу.

«В такие моменты я понимаю, ради чего работаю. Ради чего все эти переезды, перелеты, бессонные ночи… Ради того, чтобы позволить себе такой отдых», - заявила Брухунова.

Петросян поделился с поклонниками более смелым кадром. Юморист показал, как принимает солнечные ванны с обнаженным торсом. «Вот я и на пляже! После напряженки, говорят, это полезно! Расслабон…» - написал Петросян в Instagram. Откровенное фото сделала жена юмориста.