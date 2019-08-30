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    Шоу-биз

    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале

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    <p>Моника Беллуччи</p> <p>instagram.com/monicabellucciofficiel/</p> - Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале

    Моника Беллуччи

    instagram.com/monicabellucciofficiel/

    Кинозвезда выбрала наряд в любимом черном цвете

    54-летняя Моница Беллуччи с удовольствием позировала зрителям и фотографам на причале.

    «По прибытии на Венецианский кинофестиваль-2019», – написала она.

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    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале
    Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале

    Беллуччи позировала в наряде total black. Кинозвезда представит в рамках спецпоказа картину «Необратимость» режиссера Гаспара Ноэ. Фильм вышел в 2002 году. Однако на фестивале его покажут в полной версии и в обратном хронологическом порядке. По сюжету бывший и нынешний муж героини Беллуччи решают отомстить после того, как Алекс была изнасилована и убита психопатом.

    В фильме Моника сыграла с Венсаном Касселем, который на тот момент был ее мужем. Пара рассталась в 2013 году. Актеры воспитывают двух дочерей – 14-летнюю дочь Деву и восьмилетнюю Леони.

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