Моника Беллуччи в роскошном платье появилась на Венецианский кинофестивале



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Моника Беллуччи instagram.com/monicabellucciofficiel/

Кинозвезда выбрала наряд в любимом черном цвете

54-летняя Моница Беллуччи с удовольствием позировала зрителям и фотографам на причале.

«По прибытии на Венецианский кинофестиваль-2019», – написала она.

Беллуччи позировала в наряде total black. Кинозвезда представит в рамках спецпоказа картину «Необратимость» режиссера Гаспара Ноэ. Фильм вышел в 2002 году. Однако на фестивале его покажут в полной версии и в обратном хронологическом порядке. По сюжету бывший и нынешний муж героини Беллуччи решают отомстить после того, как Алекс была изнасилована и убита психопатом.

В фильме Моника сыграла с Венсаном Касселем, который на тот момент был ее мужем. Пара рассталась в 2013 году. Актеры воспитывают двух дочерей – 14-летнюю дочь Деву и восьмилетнюю Леони.

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