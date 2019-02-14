«Мстители: Война бесконечности» на 97% состоит из визуальных эффектов



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Осталось чуть больше двух месяцев до премьеры фильма «Мстители: Финал», но интересные подробности о «Войне бесконечности» продолжают поступать

Этот кинокомикс впечатлил зрителей не только количеством героев, разнообразием локаций и сюжетным поворотом, но и искусно выполненными образами Таноса и других инопланетян. Недавно супервайзер визуальных эффектов Дэн ДеЛью рассказал, что во всем фильме всего 80 сцен, которые не подверглись CGI обработке.

«Во время пост-продакшна каждый кадр фильма, на который добавлялись визуальные эффекты, был пронумерован. Мы проверили, сколько из имеющихся кадров остались без обработки, и насчитали всего лишь 80 сцен. Это при том, что в картине их 2626», – рассказал ДеЛью. Чтобы поклонникам было легче представить масштабы, он отметил, что это 97% ленты длительностью 2 часа 29 минут. Среди персонажей, созданных с помощью визуальных эффектов, были Танос, Реактивный Енот, Грут, Эбони Мо, Проксима Миднайт, Халк и другие. Действие сюжета разворачивалось в Нью-Йорке, Ваканде, на космическом корабле и на планете Титан. Два с половиной часа фильма демонстрируют, каким титаническим трудом оказалась работа специалистов по визуальным эффектам.

У Дэна ДеЛью уже есть номинация на «Оскар» за фильм «Первый Мститель: Другая война». В этом году за золотую статуэтку поборется «Война бесконечности» с такими конкурентами, как «Человек на Луне», «Первому игроку приготовиться», «Хан Соло: Звездные войны. Истории» и «Кристофер Робин». Надо отметить, что кинокомикс является фаворитом букмекерских контор, так что у Marvel есть все шансы получить награду.

Джерело: popcornnews