Режиссер «Мэри Поппинс возвращается» считает. что Эмили Блант несправедливо обделили номинацией на «Оскар»



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Эмили Блант

Роб Маршалл негодует по поводу того, что Эмили Блант «прокатили» с номинацией на «Оскар» за роль в фильме «Мэри Поппинс возвращается»

По словам режиссера, Американская киноакадемия предвзято относится к музыкальному и семейному жанру.

«Признаюсь, что испытал разочарование, без сомнения, другие люди тоже это почувствовали. Эмили действительно сделала невозможное, она исполнила эту роль и проделала экстраординарную работу», – заявил Маршалл в интервью The Sun.

«После окончания наградного сезона, который скоро забудут, ее игра пройдет испытание временем и будет жить вечно, потому что она невероятно оригинальная», – добавил режиссер. Непонятно, правда, кого он больше утешал – Эмили Блант или себя: по словам самого же Маршалла, Эмили Блант – большая оптимистка, так что ей «гораздо важнее увидеть положительный отклик на фильм, чем лицезреть свое имя в списке номинантов на престижные кинонаграды».

Напомним, что в этом году за «Оскар» в номинации «Лучшая актриса» борются Гленн Клоуз («Жена»), Оливия Колман («Фаворитка»), Леди Гага («Звезда родилась»), Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?») и Ялица Апарисио («Рома»). Победителей премии объявят 24 февраля.

Джерело: popcornnews