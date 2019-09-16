Мужчины в Голливуде получают на $1 миллион больше, чем женщины



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Разрыв в гонорарах не сокращается уже 35 лет

Гонорары актеров-мужчин в Голливуде стабильно выше, чем у актрис-женщин. К такому выводу пришли исследователи из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера, сообщает The Guardian.

В рамках исследования были проанализированы данные о гонорарах 246 мужчин и женщин, снявшихся в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год. Как выяснили экономисты, с течением времени разрыв в гонорарах почти не менялся: показатели 2015 года практически такие же, как в 1980-м.

Ученые опирались на несколько источников данных, в том числе на сайты IMDb и Box Office Mojo, которые отслеживают кассовые сборы картин. Также экономисты учитывали предыдущие успешные проекты актеров, наличие наград и популярность. С учетом этих факторов разница в зарплате составила около 20% (примерно $1,1 миллиона). Но если эти факторы не учитывать, то женщинам, как оказалось, платят на 56% меньше (примерно $2,2 миллиона), нежели их коллегам-мужчинам.

«Мы были удивлены, обнаружив такой большой разрыв, особенно когда мы говорили об актерах высшего уровня, таких как Мерил Стрип», – отметила одна из авторов исследования София Искуердо Санчес.

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