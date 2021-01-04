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    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)

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    Певица Ирина Федишин&nbsp; - Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Певица Ирина Федишин 
    instagram.com/irynafedyshyn/

    Артистка отметила, что из-за работы всегда старается хорошо выглядеть

    Популярная певица Ирина Федишин, которая продала жилье из-за коронавируса, раскрыла секрет своей роскошной фигуры. По словам артистки и мамы двоих детей, в этом ей помогают занятия спортом.

    Так, Федишин регулярно занимается фитнесом дома, также ее часто видят в парке во время утренней зарядки. Иногда певица даже выставляет спортивные лайвы у себя в соцсети. Но и это еще не все.

    «Из-за карантина я не ходила в фитнес-клуб, поэтому включала на YouTube видео и занималась. Мы не едим дома жирные блюда, предпочитаем запеченные овощи, а с утра я готовлю кашу. Я и мои близкие отказались от сладостей и сахара», – объяснила звезда в интервью каналу «Украина».

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    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)
    Как достичь роскошной фигуры: Ирина Федишин раскрыла секрет (фото)

    Она добавила, что из-за работы всегда старается хорошо выглядеть.

    «Но в связи с карантином активная деятельность слегка снизилась и, чтобы не набрать лишний вес, я уделяю время кардионагрузкам», - отметила Федишин.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Юлия Мендель похвасталась необычной татуировкой.

    Также пресс-секретарь показала фото на котором позирует в деловом черном костюме в полоску из жакета с поясом и брюк клеш, и светлого топа.

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    Теги: знаменитости певица Ирина Федишин шоу-бизнес
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