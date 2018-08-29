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    Шоу-биз

    Надя Дорофеева показала, как ей делали интимные тату в зоне бикини

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    Надя Дорофеева - Надя Дорофеева показала, как ей делали интимные тату в зоне бикини
    Надя Дорофеева

    Солистка популярной украинской группы «Время и Стекло» опубликовала пикантное видео

    Эффектная украинская певица показала в сети, как тату-мастер ей делают интимные татуировки.

    Пикантный видеоролик был опубликован на YouTube-канале DoDo VLOG.

    Стоит отметить, что впервые Дорофеева засветила новые татуировки во время отдыха на Бали вместе с супругом Владимиром .Дантесом. Но тогда, поклонники не смогли рассмотреть на снимках, что же было там написано.

     А теперь сексапильная певица раскрыла тайну. Оказалось, что в зоне бикини с разных сторон у нее набито два слова - Good и Bad.

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