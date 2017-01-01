Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж

Солистка группы «Время и Стекло» и тренер шоу «Голос.Діти» Надя Дорофеева рассказала как познакомилась с мужем.

Сегодня вечером состоятся вокальные бои четвертого сезона детского вокального проекта «Голос.Діти», по результатам которых звездные тренеры группа «Время и Стекло», Наталья Могилевская и Mонатик определяться участниками, которые попадут в "нокауты". На "боях" между участниками «Время и Стекло» развернется



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Солистка группы «Время и Стекло» и тренер шоу «Голос.Діти» Надя Дорофеева рассказала как познакомилась с мужем.

Сегодня вечером состоятся вокальные бои четвертого сезона детского вокального проекта «Голос.Діти», по результатам которых звездные тренеры группа «Время и Стекло», Наталья Могилевская и Mонатик определяться участниками, которые попадут в "нокауты".

На "боях" между участниками «Время и Стекло» развернется настоящая борьба за победу, ведь начиная с этого этапа вокалисты один за одним будут покидать проект: тренеры сформируют из своих участников "трио", после выступления которого в «нокауты» пройдет только один певец. По результатам воскресного эфира в команде каждого наставника останется только четыре маленьких артиста. Тем временем, тренеры будут фокусировать свое внимание на раскрытии полного потенциала юных вокалистов и подбора репертуара.

Надя Дорофеева, призналась, что вместе с Позитивом стремится подружиться с участниками своей команды для максимального результата:

«Дети, которые приходят на проект, - уже бриллианты. И их нужно правильно огранить, быть не просто тренерами, а стать для каждого настоящими друзьями и поддержкой», - сказала певица.

Также Надя рассказала, что ее муж и певец Дантес поддерживал артистку на съемках «Голосу.Діти-4», а также поделилась, как впервые познакомилась со своим возлюбленным:

«Однажды мы с Дантесом и другими артистами ехали на музыкальный фестиваль. В поезде он на меня даже не смотрел. А когда я вышла из купе, чтобы подышать воздухом, Вова выбежал вслед за мной и надел мне на плечи свою куртку. Когда все собрались спать, Вова вдруг открыл дверь моего купе и сказал: "Я на тебе женюсь". Было приятно, но я не восприняла его всерьез: слышала, что он ловелас. Интересно, что раньше мы с подружкой в шутку подбирали мне жениха с шоубиза - остановились на Вове. Мне импонировало, что он хороший, наглый и загадочный. Люблю плохих парней».

Джерело: ТСН