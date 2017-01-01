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    Шоу-біз

    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж

    Солистка группы «Время и Стекло» и тренер шоу «Голос.Діти» Надя Дорофеева рассказала как познакомилась с мужем.
    Сегодня вечером состоятся вокальные бои четвертого сезона детского вокального проекта «Голос.Діти», по результатам которых звездные тренеры группа «Время и Стекло», Наталья Могилевская и Mонатик определяться участниками, которые попадут в "нокауты". На "боях" между участниками «Время и Стекло» развернется
    • Сьогодні, 09:07
    • Розсилка

    Солистка группы «Время и Стекло» и тренер шоу «Голос.Діти» Надя Дорофеева рассказала как познакомилась с мужем.

    Сегодня вечером состоятся вокальные бои четвертого сезона детского вокального проекта «Голос.Діти», по результатам которых звездные тренеры группа «Время и Стекло», Наталья Могилевская и Mонатик определяться участниками, которые попадут в "нокауты".

    На "боях" между участниками «Время и Стекло» развернется настоящая борьба за победу, ведь начиная с этого этапа вокалисты один за одним будут покидать проект: тренеры сформируют из своих участников "трио", после выступления которого в «нокауты» пройдет только один певец. По результатам воскресного эфира в команде каждого наставника останется только четыре маленьких артиста. Тем временем, тренеры будут фокусировать свое внимание на раскрытии полного потенциала юных вокалистов и подбора репертуара. 

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    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж
    Надя Дорофеева призналась, что не сразу согласилась выйти замуж

    Надя Дорофеева, призналась, что вместе с Позитивом стремится подружиться с участниками своей команды для максимального результата:

    «Дети, которые приходят на проект, -  уже бриллианты. И их нужно правильно огранить, быть не просто тренерами, а стать для каждого настоящими друзьями и поддержкой», - сказала певица. 

    Также Надя рассказала, что ее муж и певец Дантес поддерживал артистку на съемках «Голосу.Діти-4», а также поделилась, как впервые познакомилась со своим возлюбленным:

    «Однажды мы с Дантесом и другими артистами ехали на музыкальный фестиваль. В поезде он на меня даже не смотрел. А когда я вышла из купе, чтобы подышать воздухом, Вова выбежал вслед за мной и надел мне на плечи свою куртку. Когда все собрались спать, Вова вдруг открыл дверь моего купе и сказал: "Я на тебе женюсь". Было приятно, но я не восприняла его всерьез: слышала, что он ловелас. Интересно, что раньше мы с подружкой в шутку подбирали мне жениха с шоубиза - остановились на Вове. Мне импонировало, что он хороший, наглый и загадочный. Люблю плохих парней».

    Джерело: ТСН

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    Голос Дети Надя Дорофеева
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