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    Накануне недели моды в Нью-Йорке покажут документальный сериал о жизни модели

    Сериал откроет все тайны fashion-мира
    В честь старта недели моды в Нью-Йорке на американском телеканале E! запустят документальный сериал Model Squad о жизни моделей. Каждая серия будет посвящена секретам и подробностям профессии модели, пишет buro247.ua. О том, как быть моделью, расскажут девушки, которые уже покорили модную индустрию: Даниела Брага, Ханна Фергюсон, Надин Леопольд,
    • Сьогодні, 10:47
    • Розсилка

    Сериал откроет все тайны fashion-мира

    В честь старта недели моды в Нью-Йорке на американском телеканале E! запустят документальный сериал Model Squad о жизни моделей. Каждая серия будет посвящена секретам и подробностям профессии модели, пишет buro247.ua. О том, как быть моделью, расскажут девушки, которые уже покорили модную индустрию: Даниела Брага, Ханна Фергюсон, Надин Леопольд, Кэролайн Лоу, Эшли Мур и другие.

    Премьера первой серии серии запланирована на 12 февраля.

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