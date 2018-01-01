Накануне недели моды в Нью-Йорке покажут документальный сериал о жизни модели

Сериал откроет все тайны fashion-мира

В честь старта недели моды в Нью-Йорке на американском телеканале E! запустят документальный сериал Model Squad о жизни моделей. Каждая серия будет посвящена секретам и подробностям профессии модели, пишет buro247.ua. О том, как быть моделью, расскажут девушки, которые уже покорили модную индустрию: Даниела Брага, Ханна Фергюсон, Надин Леопольд,