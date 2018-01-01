Накануне недели моды в Нью-Йорке покажут документальный сериал о жизни модели
- Сьогодні, 10:47
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Сериал откроет все тайны fashion-мира
В честь старта недели моды в Нью-Йорке на американском телеканале E! запустят документальный сериал Model Squad о жизни моделей. Каждая серия будет посвящена секретам и подробностям профессии модели, пишет buro247.ua. О том, как быть моделью, расскажут девушки, которые уже покорили модную индустрию: Даниела Брага, Ханна Фергюсон, Надин Леопольд, Кэролайн Лоу, Эшли Мур и другие.
Премьера первой серии серии запланирована на 12 февраля.
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