Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Народна артистка Бужинська щиро подякувала Таїсії Повалій за одну підлість

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами співачки, Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, аби Бужинська не потрапила в російський шоубіз
скріншот з відео Слави Дьоміна

Катерина Бужинська розповіла, як Таїсія Повалій зірвала її переїзд до Росії

Народна артистка України Катерина Бужинська зізналася, що багато років тому могла потрапити в російський шоу-бізнес, однак тоді їй завадила це зробити співачка Таїсія Повалій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву артистки в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Бужинська пригадала, як у 2009 році композитор Сергій Бакуменко написав для неї пісню «Королева вдохновения», яку вона заспівала разом з російським співаком Стасом Михайловим. «Стас приїжджав в Україну, зустрічався з різними співачками і обирав, з ким би хотів заспівати. Він вибрав мене і Таїсію Повалій. Я приїхала і записала, ми вже повинні були з ним знімати кліп», – розповіла артистка.

За словами народної артистки, команда була вражена тим, як вона працює, тож їй запропонували контракт на $500 млн та переїзд до Росії. Однак Бужинська не дала чіткої відповіді, а через певний час росіяни перестали виходити на зв'язок.

«Я набираю Стаса. Він зі мною дуже холодно поговорив. А потім мені сказали, що Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок. І слава Богу, дуже вам дякую за це. Що я можу спокійно виступати в Україні і ви мені допомогли не зіпсувати свою кар'єру», – каже Бужинська.

Нагадаємо, український шоу-бізнес знову сколихнув скандал: співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталю Бучинську, звинувативши її у «проплачених інтерв’ю». Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юерів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки Антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя.

Конфлікт розгорівся після інтерв'ю Наталі Бучинської, де ведуча порушила тему схожості прізвищ співачок, запитуючи про «людину з максимально схожим прізвищем», яка «теж за вайбом або атмосферою, образом теж намагається підігнати».

До слова, у новому великому інтерв'ю співачка Катерина Бужинська звернулась до музичної виконавиці Наталії Бучинської. Попри багаторічні непорозуміння між артистками, вона запропонувала записати дуетну композицію.

Читайте також:

Теги: Таїсія Повалій шоубіз Катерина Бужинська

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жінки, які прийшли на концерт, зчепилися між собою
На концерті Бужинської та Грицкана сталася бійка (відео)
21 жовтня, 13:05
24 жовтня 2025 року Дмитро Дікусар відзначає своє 40-ліття
Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок
24 жовтня, 12:07
Особистий профіль Instagram Таїсії Повалій недоступний для перегляду на території України
«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій
13 жовтня, 11:34

Шоу-біз

Народна артистка Бужинська щиро подякувала Таїсії Повалій за одну підлість
Народна артистка Бужинська щиро подякувала Таїсії Повалій за одну підлість
Народна артистка, яка була звільнена з Театру Франка, висловила претензії модному режисеру Уривському
Народна артистка, яка була звільнена з Театру Франка, висловила претензії модному режисеру Уривському
Технічна несправність ледь не призвела до трагедії на концерті Козловського (відео)
Технічна несправність ледь не призвела до трагедії на концерті Козловського (відео)
Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка
Народна артистка Лариса Кадирова розказала, як її витурили з Театру Франка
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
Актора серіалу «Слуга народу» мобілізували. Він звернувся до друзів з проханням
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту
Ольга Сумська заступилась за сестру, яку розкритикували за читання радіодиктанту

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua