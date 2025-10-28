Народна артистка Бужинська щиро подякувала Таїсії Повалій за одну підлість

За словами співачки, Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, аби Бужинська не потрапила в російський шоубіз

Катерина Бужинська розповіла, як Таїсія Повалій зірвала її переїзд до Росії

Народна артистка України Катерина Бужинська зізналася, що багато років тому могла потрапити в російський шоу-бізнес, однак тоді їй завадила це зробити співачка Таїсія Повалій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву артистки в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Бужинська пригадала, як у 2009 році композитор Сергій Бакуменко написав для неї пісню «Королева вдохновения», яку вона заспівала разом з російським співаком Стасом Михайловим. «Стас приїжджав в Україну, зустрічався з різними співачками і обирав, з ким би хотів заспівати. Він вибрав мене і Таїсію Повалій. Я приїхала і записала, ми вже повинні були з ним знімати кліп», – розповіла артистка.

За словами народної артистки, команда була вражена тим, як вона працює, тож їй запропонували контракт на $500 млн та переїзд до Росії. Однак Бужинська не дала чіткої відповіді, а через певний час росіяни перестали виходити на зв'язок.

«Я набираю Стаса. Він зі мною дуже холодно поговорив. А потім мені сказали, що Таїсія Повалій з Ігорем Ліхутою зробили все можливе, щоб конкурентку не пустити на російський ринок. І слава Богу, дуже вам дякую за це. Що я можу спокійно виступати в Україні і ви мені допомогли не зіпсувати свою кар'єру», – каже Бужинська.

Нагадаємо, український шоу-бізнес знову сколихнув скандал: співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталю Бучинську, звинувативши її у «проплачених інтерв’ю». Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юерів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки Антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя.

Конфлікт розгорівся після інтерв'ю Наталі Бучинської, де ведуча порушила тему схожості прізвищ співачок, запитуючи про «людину з максимально схожим прізвищем», яка «теж за вайбом або атмосферою, образом теж намагається підігнати».

До слова, у новому великому інтерв'ю співачка Катерина Бужинська звернулась до музичної виконавиці Наталії Бучинської. Попри багаторічні непорозуміння між артистками, вона запропонувала записати дуетну композицію.