Дмитро Дікусар відзначає ювілей. Військовий та хореограф вперше за довгий час вийшов на зв'язок

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
24 жовтня 2025 року Дмитро Дікусар відзначає своє 40-ліття
Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України

Відомий український хореограф та військовослужбовець Дмитро Дікусар святкує сьогодні свій ювілей. Танцюрист вийшов на зв’язок та розповів про своє життя і службу. Артист поповнив лави ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення та став на захист України. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військового в Instagram.

24 жовтня 2025 року Дмитро Дікусар відзначає своє 40-ліття. У цей день, вперше за тривалий час, військовий з’явився у соцмережах. Він поділився у блозі своїми думками щодо дня народження та розповів, що йому довелося пережити за час служби.

За словами хореографа, власний день народження змусив його задуматися над важливими речами. «Сьогодні мені 40. В голові тисячі думок про дуже різні речі: довгий і різноманітний військовий шлях, служіння людям, десятки загиблих товаришів, друзів, побратимів, помилки і вдалі операції, віра та водночас її тимчасова втрата, піднесення і розпач, несправедливість і карма в дії, депресія, пошук внутрішнього спокою і балансу», – пише танцівник.

Також Дмитро Дікусар розповів про свої спостереження за людьми та світом, він зазначає, що наше суспільство стало краще ставитися до інших та до своїх рідних. 

«Їх легкість, посмішки і гумор, не дивлячись на те, що це, ймовірно, білет в один кінець. Розуміння, що всім і так доведеться колись залишити цей світ, щоб знову повернутися і проживати життя знову, і знову… Ці світлі душі і наповнені любов’ю палаючі серця. Україна обовʼязково переможе!!! Любіть і цінуйте один одного! Не витрачайте жодної секунди на недостойних людей! Їм не можливо нічого пояснити…» , – написав військовий та подякував за привітання, доповнивши допис своєю світлиною.

Дмитро Дікусар з початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ
Дмитро Дікусар з початку повномасштабного вторгнення вступив до ЗСУ
Дмитро Дікусар – відомий український танцюрист та хореограф. Він з дитинства займався бальними та спортивними танцями. Завдяки цьому танцюрист виступав не лише в Україні, але й на міжнародних змаганнях. Також Дмитро Дікусар має титул кандидата в майстри спорту з бальних танців та неодноразово опинявся у фіналах на чемпіонатах світу та України.

Серед головних перемог Дмитра Дікусара його досягнення у латиноамериканських танцях, де він вийшов до фіналу Кубка Європи та став призером Чемпіонату світу.

Найбільше хореографа знають за його участю у проєкті «Танці з зірками». На проєкті його парою стала співачка Ірина Білик, з якою він виступив чимало разів на паркеті.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії хореограф Дмитро Дікусар приєднався до ЗСУ. Місце своєї служби танцюрист не розкриває з міркувань безпеки. Дікусар рідко виходить на зв'язок із прихильниками й майже не ділиться подробицями військового життя.

Як пояснює сам військовий, на фронті він не публічна людина, а звичайний боєць.

Раніше «Главком» розповідав про те, що Дмитро Дікусар висловився про своє розчарування в людях. Зокрема хореограф згадав псевдоволонтерів, можновладців та висловився щодо мовного питання та російської пропаганди.

Читайте також:

