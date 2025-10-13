«Була така повненька, прищавенька». Відома артистка розповіла, як розпочинала свою кар'єру Таїсія Повалій

Співачка Світлана Білоножко припустила, що саме змінило громадянську позицію екснардепки

Виконавиця Світлана Білоножко прокоментувала українських артистів, які обрали будувати кар'єру в Росії. Окремо вдова Віталія Білоножка зупинилась на вже офіційно громадянці РФ, екснардепці від «Партії регіонів», співачці Таїсії Повалій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на YouTube-канал Наталії Влащенко.

Світлана Білоножко пригадала, як вона зі своїм чоловіком та композитором, співаком Миколою Мозговим займались музичним конкурсом на честь Володимира Івасюка. «Пам'ятаю, як Віталій Васильович (Білоножко. – «Главком») бився за Таєчку Повалій, щоб дати їй перше місце… Там була велика премія, десь до $10 тис., щоб їй вручити, щоб вона пішла далі. Дати їй крок вперед. Бо вона все лупцювалась на місці. Була така повненька, прищавенька. Весь час Віталію казала: «Ну як би її привести до ладу? Треба щось з нею робити. Наче голосиста, хороша така. Але щось не те було», – пригадала Світлана Білоножко.

За словами вдови Віталія Білоножка, тоді Таїсія Повалій була «наче нормальною». До неї проявляли інтерес представники індустрії. Втім, коли Повалій почала їздити на заробітки до РФ, вона стала меркантильнішою, розповіла Білоножко. «Вони (Повалій з чоловіком, продюсером Ігорем Ліхутою. – «Главком»), мабуть, відчули смак інших грошей, ще чогось. А потім вони загубили совість. Або її просто не було», – заявила Світлана Білоножко.

Світлана Білоножко згадує про початок кар'єри Таїсії Повалій скриншот: YouTube/vvlashchenko

Після початку повномасштабної війни Таїсія Повалій залишилася жити в Росії. Влітку 2023 року вона отримала російське громадянство. Артистка не приховувала цього і показала паспорт країни-агресора на виборах президента РФ, які пройшли в березні 2024-го. Повалій продовжує виступати з концертами в Москві та регіонах РФ, знімається на федеральних каналах та засуджує українських політиків. Вона пояснювала, що не повертається на Батьківщину, бо «почала життя з чистого аркуша» та відчуває підтримку там, де зараз перебуває.

Таїсія Повалій з російським паспортом фото: росЗМІ

