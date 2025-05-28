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Автор суперхітів Повалій поскаржився: не відповідає на листи

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Рибчинський розповів, що за жодну пісню, написану для Повалій, він не отримав жодної копійки
колаж: glavcom.ua

Євген Рибчинський заборонив Повалій співати свої пісні ще у 2014-му

Відомий український поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що Таїсія Повалій, якій він написав багато хітів, ігнорує його листи про розірвання угоди та продовжує незаконно виконувати його твори, попри заборону з 2014 року. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому» «Юрію Рибчинському – 80! Син відповідає за батька».

Рибчинський розповів, що у 2014 році він надіслав Повалій рекомендованим листом повідомлення про розірвання угоди та відсутність її пролонгації. Проте вона не відповіла на жоден з трьох надісланих листів.

За словами Рибчинського, основна проблема полягає у лазівці в їхній початковій угоді, яка стосувалася лише аналогових джерел відтворення пісень, таких як телебачення та FM-станції. У договорі не було жодного слова про права на відтворення в цифровому форматі.

«В односторонньому порядку юридично оформити можна будь-який намір… Але це лише декларація. Усе решта має вирішуватися у судовому порядку, якщо є на те підстави», – пояснив Рибчинський.

Він зазначив, що вже видалив більшість виконаних Повалій своїх пісень з платформи YouTube. Проте для видалення контенту зі Spotify та iTunes потрібне рішення суду, і його команда наразі займається цим питанням.

Євген Рибчинський також розповів, що за жодну пісню, написану для Повалій, він не отримав жодної копійки, попри те, що в договорах була вказана «символічна сума, типу тисячі гривень». За його словами, були певні концертні та промо-домовленості, яких співачка не дотрималася.

«Чесно кажучи, не хочеться про колаборантку більше говорити. Народна артистка, яка пішла проти свого народу, не гідна стількох слів обговорення. Давайте краще поговоримо про щось позитивне і нове», – підсумував Рибчинський, висловивши своє ставлення до співачки.

Нагадаємо, Євген Рибчинський, відомий автор пісень, які свого часу виконувала Таїсія Повалій, дав нове життя цим композиціям. Тепер їх виконує співачка Христина Охтіва, а сам Рибчинський став її продюсером. 

Євген Рибчинський розповів, як познайомився з Христиною Охтівою. «Вона солістка ансамблю Збройних сил України, патріотка», – зазначив він. Їхнє знайомство відбулося на Донбасі під Слов’янськом, під час виступу для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

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Теги: Євген Рибчинський Таїсія Повалій

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