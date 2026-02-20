Головна Скотч Шоу-біз
Народна артистка Сандулеса повідомила, що вийшла заміж

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Співачка розповіла, що її чоловік трішки старший за неї
фото з відкритих джерел

Лілія Сандулеса: Три роки я вже заміжня

Народна артистка України Лілія Сандулеса вперше розповіла, що вийшла заміж три роки тому. Про це вона повідомила в інтерв'ю Ростислава Калацинського, передає «Главком».

«Три роки я вже заміжня, познайомилися ми давно в телефоні, у месенджері, в YouTube – він слухав мої пісні, він мене бачив, ми розмовляли. Спершу дуже рідко, а потім зустрілися, й от так», – зазначила артистка.

За словами співачки, вийшла заміж вона таємно і про це знали лише її близькі й друзі. «Не говорила нікому», – наголосила вона.

Сандулеса не назвала ім'я свого обранця. Однак зазначила, що він трішки старший за саму співачку, якій 67 років.

Зазначимо, що Іво Бобул і Лілія Сандулеса перебували у шлюбі протягом 10 років, однак у 2002 році розійшлися. Під час спільного життя вони виступали дуетом і записали відомі пісні, зокрема «А липи цвітуть» та «Берег любові». Після розлучення колишнє подружжя тривалий час не спілкувалося, аж поки у 2024 році знову об’єдналося заради серії спільних концертів. Втім, після цього їхні творчі шляхи знову розійшлися.

Нагадаємо, Лілія Сандулеса прокоментувала недавнє інтерв’ю свого ексчоловіка Іво Бобула, який заявив, що вона свого часу програвав гонорари у казино. За словами співачки, вона дійсно відвідувала казино, коли була у шлюбі з Іво Бобулом.

Також Лілія Сандулеса розповіла, що була вагітна від свого колишнього чоловіка співака Іво Бобула. Однак жінка була змушена перервати вагітність.

Зокрема, Лілія Сандулеса публічно відповіла на резонансні заяви свого колишнього чоловіка Іво Бобула. Причиною стала його нещодавня поява в інтерв’ю Дмитра Гордона, де співак заявив, що у шлюбі Сандулеса «була мужиком» і тягнула все на себе. 

