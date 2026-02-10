«Киця, яка грала в казино»? Народна артистка Сандулеса жорстко відповіла Оксані Білозір

Співачка заявила, що після 25 років розлучення болісно сприйняла згадки про себе та закликала колегу займатися «своїми справами»

Народна артистка України Лілія Сандулеса відреагувала на зауваження співачки Оксани Білозір, яка раніше публічно згадала її пристрасть до гри в казино і пов’язала це з нереалізованим творчим потенціалом. Свою позицію Сандулеса виклала в інтерв’ю Ростиславу Калацинському, повідомляє «Главком».

Коментуючи слова Білозір про те, що вона «трошечки любить пограти в казино» і нібито через це не змогла повністю присвятити себе мистецтву, Сандулеса наголосила: такі візити були частиною її особистого життя і не мали системного характеру. За її словами, йшлося про поодинокі відвідування, які сприймалися як форма відпочинку між концертами та гастролями. «Це моя справа. [...] Я ж не ходила туди щодня. У нас були концерти, були справи», – зазначила артистка, відповідаючи на закиди щодо регулярності таких візитів.

Артистка також окремо звернулася до Оксани Білозір із проханням не коментувати її особисті рішення щодо дозвілля. Сандулеса наголосила, що має достатньо ресурсів і можливостей самостійно визначати, як організовувати свій відпочинок, і не вважає тему казино підставою для оцінки її творчої кар’єри. «І ще хочу сказати, Білозір теж, базікає щось там. Тобі це треба... Займайся своїми справами. Займайся, Оксаночко, своїми справами, своїми концертами. От і все. Не треба мене чіпати», – заявила Сандулеса.

Раніше Оксана Білозір в інтерв’ю Дмитру Гордону, згадуючи спільну роботу із Сандулесою, заявила, що співачка мала значні шанси на ширшу реалізацію, однак, на її думку, не повністю присвятила себе сцені. Серед причин Білозір згадала відсутність сильного продюсерського супроводу та інтерес Сандулеси до азартних ігор. «Ой, Лілія Кицічка. Боже, яка то була Кицічка. [...] Мені просто шкода, що якось вона не змогла себе реалізувати. Не було продюсера гарного. Ну, хто його знає. Вона ж трошечки любить пограти в казіно. Тут йдеться про те, що повністю мистецтву, на жаль, вона себе не віддала. Отак скажу. А мала всі шанси».

Нагадаємо, що Лілія Сандулеса розповіла, що під час шлюбу з Іво Бобулом інколи відвідувала казино разом із ним. За її словами, такі візити були пов’язані з особистими знайомствами та сприймалися як форма дозвілля.

Артистка зазначила, що цей формат відпочинку був одним із небагатьох доступних для неї у той період, оскільки інші варіанти спільних поїздок, зокрема на курорти чи лікування, не реалізовувалися. Вона також підкреслила, що витрати під час таких візитів вважає частиною власного особистого життя і результатом її професійної діяльності.

