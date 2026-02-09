Лілія Сандулеса зізналася, чому зробила аборт у шлюбі з Іво Бобулом

Артистка прокоментувала заяви свого ексчоловіка про те, що вона не хотіла дітей

Народна артистка України Лілія Сандулеса була вагітна від свого колишнього чоловіка співака Іво Бобула. Однак жінка була змушена перервати вагітність. Про це Лілія Сандулеса розповіла в інтерв’ю Ростиславу Калацинському, пише «Главком».

Лілія Сандулес зізналася, що у шлюбі з Іво Бобулом завагітніла. «Тільки приїхали з Америки. Це при кінці 94 го року. Ми в грудні приїхали з Америки і десь через пару місяців кажу, що я вагітна. Іво, що будемо робити? Каже: «Ну, Ліля, ну ми тільки приїхали. Ну, треба ж якось концерти. Ну давай ми потім». Що я мала робити? Це мій гріх, але що я мала робити…» – сказала артистка.

Співачка розповіла, що була змушена перервати вагітність. Адже тоді її чоловік Іво Бобул будував свою кар’єру, тож подружжя було зосереджено на цьому. «Він хотів бути артистом. Нащо він же ж оженився на мені? Я була вагітна і повірте, що я хотіла (дитину – «Главком») від чоловіка, з яким я живу, кого я люблю. Але Іво без ніяких скандалів казав: «Лілю, ми ж тільки зараз набрали обертів. Давай потім. У нас все буде». Але мені дуже боляче. Але без нього – як? Ну, ніяк. Тим паче я хотіла йому допомоги», – розповіла Лілія Сандулес.

Також Іво Бобул у своєму інтерв'ю заявив, що він та Лілія Сандулес не хотіли дітей у шлюбі, адже потрібно було працювати. «Дітей не завели – слава богу. Працювати треба було, часу не вистачало. Вона, напевно, не бажала, та й я не прагнув мати з нею дітей, розуміючи, що це велика відповідальність, яку вона не витримає», – говорив співак.

Сандулес прокоментувала цю заяву ексчоловіка. «Це було дуже різко і неправда і просто не по-чоловічому. Ось і все», – заявила співачка. Після цього подружжя вже не планувало дітей.

Іво Бобул та Лілія Сандулеса прожили у шлюбі 10 років та розлучилися у 2002 році. Сандулеса була третьою дружиною співака. Подружжя мало спільні пісні, які роками дуетом виконувли на сцені. Наприклад композиції, «А липи цвітуть», «Берег кохання» тощо.

Також повідомлялося, як Лілія Сандулеса після скандального інтерв’ю Іво Бобула озвучила все, що накипіло. Зокрема, виконавець дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де також обговорив стосунки з Сандулесою. Артист видав, що на їхній шлюб негативно вплинула робота, що нібито артистка «тягнула ковдру на себе», «він почувався в її тіні» та «йшов на поступки не на користь собі». Окрім того, Бобул тішився відсутністю дітей в їхньому шлюбі. А також видав, що в стосунках Сандулеса брала на себе роль чоловіка. Саму ж артистку неабияк обурили такі зізнання.