Сандулеса пояснила, чому у шлюбі з Бобулом була «мужиком»

Народна артистка України Лілія Сандулеса публічно відповіла на резонансні заяви свого колишнього чоловіка Іво Бобула. Причиною стала його нещодавня поява в інтерв’ю Дмитра Гордона, де співак заявив, що у шлюбі Сандулеса «була мужиком» і тягнула все на себе. Як інформує «Главком», у розмові з Ростиславом Калацинським артистка назвала слова Бобула «брудом і блефом», тому вирішила розставити всі крапки над «і».

Сандулеса підтвердила: у певний період їй справді довелося взяти на себе більшість відповідальності в родині. За її словами, це було пов’язано з серйозними проблемами зі здоров’ям у Бобула – він переніс операцію на нирках і тривалий час почувався зле.

«Я мусила це робити, бо нам треба було жити. Ми знімали квартиру, робили ремонт. Усе – від дизайну до пошуку майстрів – було на мені», – згадує артистка.

Вона розповіла, що фактично самостійно займалася облаштуванням житла, організацією побуту та навіть професійними справами. Паралельно Сандулеса продовжувала виступати, домовлятися про концерти, працювати зі звукорежисерами, тоді як, за її словами, Бобул часто спав до обіду.

«Якщо чоловік нічого не робить, то хтось мусить бути «командиром». Але це не означає, що я мужик», – наголосила співачка.

Також вона згадала, що під час гастролей доглядала за чоловіком, допомагала йому з підготовкою до виходу на сцену, одягала, стежила за зовнішнім виглядом, водночас виконуючи власні артистичні обов’язки.

«Ми 25 років про це не говорили. Але коли після стількох років з’являється такий бруд – я не можу мовчати», – підсумувала Сандулеса.

