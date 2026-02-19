Головна Скотч Шоу-біз
Найяскравіша акторка Одеси. Пішла з життя заслужена артистка України Ірина Черкаська

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Ірина Черкаська не лише грала у театрі, але й знімалася у кіно
Ірина Черкаська виходила на сцену театру до останніх днів свого життя

В Одесі померла заслужена артистка України Ірина Микитівна Черкаська. Акторка пішла з життя на 86 році життя. Ірина Черкаська віддала 60 років свого життя театру. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька.

Про смерть Ірини Черкаської стало відомо 18 лютого, сумну звістку повідомили в Одеському академічному театрі, де акторка зіграла десятки ролей. «Театр із глибоким сумом повідомляє про відхід у вічність найяскравішої акторки міста, справжньої зірки нашого театру Черкаської Ірини Микитівни – заслуженої артистки України, ветерана одеської української сцени, людини, для якої театр був не місцем роботи, а самим життям», – йдеться у повідомленні театру.

Творчість та найвідоміші ролі Ірини Черкаської

Ірина Черкаська народилася в Одесі, однак ще в дитинстві переїхала до Києва. У столиці в 1962 році майбутня акторка закінчила акторське відділення Київського інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого.

Талановита артистка мала неабияку популярність та пропозиції від різних театрів. Однак Ірина Черкаська повернулася в рідне місто та почала грати в Одеському українському театр. Першою роботою Ірини Микитівни в цьому театрі була її роль Софії у виставі «Безталанна» за драмою І. Тобілевича.

Серед найвідоміших образів, в яких Ірина Черкаська з’являлася на сцені в театрі загадують роль циганки Маври у виставі «У неділю рано зілля копала» за повістю Ольги Кобилянської; роль Аделі, дочки Тев’є, у виставі «Тев’є-молочник» за Шолом-Алейхемом; роль Ніни у виставі «Поріг»; роль Інни у виставі «Мурлін Мурло».

Ролі Ірини Черкаської у кіно

Творчий доробок акторки налічує безліч ролей, адже Ірина Черкаська присвятила театру 60 років свого життя. Крім театру Ірина Черкаська знімалася у кіно. Серед останніх робіт акторки в кінематографі були ролі у фільмах «Мелодія для шарманки», «Самотній ангел», «Лавка Рубінчика», серіалі «Куротна поліція».

За свій талант Ірина Микитівна була нагороджена Орденом княгині Ольги, медаллю «Трудова слава» та грамотами від місцевої влади Одеси. Головним визнанням акторки стало звання заслуженої артистки України.

Особисте життя

Театр приніс акторці не лише визнання, але й кохання. Саме у театрі жінка зустріла чого майбутнього чоловіка Володимира Черкаського. Він також був артистом в театрі.

Як розповіли у театрі, Ірина Черкаська виходила на сцену дот останніх своїх дні, остання її роль була «Ніч перед Різдвом». У театрі також повідомили, що прощання з Іриною Микитівною відбудеться у суботу 21 лютого з 11:00 до 12:00 у фоє Українського театру.

Також повідомлялося, що 15 лютого з життя пішла народна артистка України Людмила Володимирівна Юрченко. Легендарна оперна співачка померла на 83 році життя.  Людмила Юрченко приклад справжнього та професійного вокального мистецтва. Співачка була зіркою Національної опери України імені Тараса Шевченка. Серед її репертуару понад 30 оперних партій. 

