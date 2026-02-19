Головна Скотч Шоу-біз
Melovin скасував тур Україною після протесту в Рівному 

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Шанувальники Melovin були розчаровані скасованим туром співака
фото: Іnstagram/melovin_official

Тур співака скасовано з міркувань безпеки

Сольний тур українського співака Melovin скасовано. Організатори прийняли таке рішення після протесту активістів у Рівному та наголосили на безпеці глядачів. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву Мaster show.

Команда Master how повідомила про скасування туру та висловила співчуття стосовно цього. «Друзі, маємо новини, які нам самим даються нелегко. Тур MÉLOVIN Україною скасовано. Ми дуже чекали на зустріч із вами, але безпека кожного – понад усе», – йдеться у дописі організаторів туру співака.

Сольний тур українського співака Melovin скасовано
Сольний тур українського співака Melovin скасовано
фото: скриншот Іnstagram/mastershow.event

Глядачі, які придбали квитки на концерти Melovin, можуть повернути їх на сайті Мastershow. До слова, сам співак не коментував скасування свого туру.

Як українці реагують на скасування концертів Melovin 

У коментарях під завою про скасування концерту співака шанувальники Melovin висловили своє розчарування. Глядачі чекали на концерти та планували зустрітися зі співаком у декількох містах.

  • «Болісно дуже це все бачити.Мала їхати в Тернопіль, Житомир і БЦ».
  • «Дуже прикра ця ситуація! Це мали б бути неймовірні концерти!»
  • «Скільки сподівань і мрій було пов'язано з цим туром».
  • «Як шкода, що все так склалося. Я вже речі збирала в Тернопіль».

Однак Melovin зробив заяву після зірваного концерту противниками ЛГБТ у Рівному. За словами Melovin, протести проти ЛГБТ-спільноти на його концертах відбувалися й раніше. Співак висловив жаль з приводу того, що його шанувальникам довелося їхати додому через скасування концерту. Melovin також обурився інцидентом зі зривом свого концерту та погрозами, які демонстрували протестувальники.

Нагадаємо, що 17 лютого в Рівному не відбувся концерт українського співака Melovin, який був запланований у Рівненському міському палаці культури «Текстильник» з нагоди десяти років творчої діяльності артиста. Однак біля входу до закладу зібралася група людей із плакатами та гаслами проти одностатевих стосунків.

Теги: ЛГБТ концерт співак Melovin

