Іво Бобул заявив, що його ексдружина програвала гонорари у казино. Реакція співачки

Лілія Сандулеса розповіла, що Іво Бобул грав у казино разом із нею

Народна артистка України Лілія Сандулеса прокоментувала недавнє інтерв’ю свого ексчоловіка Іво Бобула, який заявив, що вона свого часу програвав гонорари у казино. Про це Лілія Сандулеса висловилася в інтерв’ю Ростиславу Калацинському, пише «Главком».

За словами Лілії Сандулеси вона дійсно відвідувала казино, коли була у шлюбі з Іво Бобулом. «Коли у мого друга відкрився ресторан казино, ми ходили, він запросив. Ми ходили і на обід, і на вечерю. Ми ходили й в казино. Це був відпочинок», – зазначила співачка.

Однак це був єдиний відпочинок, який жінка могла собі дозволити у шлюбі з Іво Бобулом. «Бо коли я пропонувала Іво, що б ми поїхали на море, чи в санаторій, чи тим паче після операції, чи на якісь курорти, він казав: «Ні, я не можу». А відпочинок я де мала? Я не мала відпочинку», – пояснила Сандулеса.

Водночас жінка розповіла, що ходила до казино та грала там разом з Іво Бобулом. Лілія Сандулеса зауважила, що її гра у казино це її особиста справа. «А те, що я фукала пісню чи фукала гроші, це нікого не обходить. Це мої гроші. Я працювала і мала право на мій відпочинок», – вважає народна артистка.

Іво Бобул та Лілія Сандулеса розлучилися у 2002 році після 10 років шлюбу. Однак колишнє подружжя знову почало з'являтися на сцені разом та навіть заспівало дуетом.

Також Лілія Сандулеса зізналася, що була вагітна від свого колишнього чоловіка співака Іво Бобула. Однак жінка була змушена перервати вагітність. Вона розповіла, чому зробила аборт та до чого тут кар'єра Іво Бобула.

