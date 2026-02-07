Лілія Сандулеса після скандального інтерв’ю Іво Бобула озвучила все, що накипіло

Артистка не оцінила відвертих зізнань колишнього чоловіка про їхні стосунки та причини розлучення

Народна артистка України Лілія Сандулеса розгнівалася на співака Іво Бобула після його зізнань про їхній шлюб. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема, виконавець дав інтерв'ю Дмитру Гордону, де також обговорив стосунки з Сандулесою. Артист видав, що на їхній шлюб негативно вплинула робота, що нібито артистка «тягнула ковдру на себе», «він почувався в її тіні» та «йшов на поступки не на користь собі». Окрім того, Бобул тішився відсутністю дітей в їхньому шлюбі. А також видав, що в стосунках Сандулеса брала на себе роль чоловіка.

Саму ж артистку неабияк обурили такі зізнання. Сандулеса в інтерв'ю Ростиславу Калацинському зазначила, що хоч і не час для подібних скандалів, проте їй вже накипіло, що Іво Бобул про неї згадує та видає подробиці про їхніх шлюб, хоча минуло майже 25 років після розриву.

«Я розумію, зараз не той час, не наразі, але настільки мені накипіло, наболіло, огидно після того інтерв'ю, що він казав про мене. Телефонували мої рідні, і вони просто обурені. Моя сім'я, мої рідні, моя мама. Мама просто каже: «Боже, що це таке, доню? Що це таке?». Це для мене дійсно було як лайно на голові», – обурилась співачка.

Лілія Сандулеса наголосила, що сама ж практично не обговорює Іво Бобула в інтерв’ю. За словами артистки, вона згадала його одного разу, нічого поганого не говорила. Натомість виконавицю обурюють слова колишнього чоловіка. Лілія Сандулеса наголосила, що не хоче чути цих згадок від Іво Бобула.

«Уже минуло майже 25 років, як ми не живемо, багато, дійсно, інтерв'ю він давав. Я жодного інтерв'ю не дала, тільки одне було в ЖВЛ, і так я нормально говорила, бо я просто не хотіла його чіпати, я не хотіла... Та й узагалі в мене не було... Усе, ми вже не живемо, нехай собі живе своїм життям», – підсумувала співачка.

Зазначимо, Іво Бобул та Лілія Сандулеса прожили в шлюбі 10 років, 2002-го шляхи артистів розійшлися. У період їхніх стосунків пара виступала в дуеті та створила такі хіти, як «А липи цвітуть», «Берег любові» та інші. Колишнє подружжя не підтримувало контакт, поки 2024 року не возз'єдналось, аби дати низку спільних концертів. Та після цього шляхи артистів знову розійшлися.

