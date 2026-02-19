Ветеран Тарас Левкович із подвійною ампутацією ніг одружився. Зворушливі кадри

Для ветерана було принципово стояти під час обітниці перед своєю нареченою

Ветеран Тарас Левкович одружився зі своєю нареченою Вікторією Опришко. Військовий втратив обидві нижні кінцівки через мінно-вибухове поранення на фронті. Та це не завадило ветерану встати з крісла колісного та зустріти свою наречену біля вівтаря й дати їй обітницю, стоячи. Як повідомляє «Главком» про це повідомило Суспільне Львів, посилаючись на пресслужбу Першого ТМО Львова.

Тарас Левкович познайомся зі своєю майбутньою дружиною під час служби. Військовий служив в спецпідрозділі Національної поліції КОРД. Він помітив Вікторію Опришко у TikTok і під час відпустки одразу запросив дівчину на побачення. За його словами, це було кохання з першого погляду.

У серпні 2025 року Тарас Левкович отримав поранення та втратив обидві ноги. Обраниця військового підтримала коханого та приїхала до нього у шпиталь. З того часу пара не розлучалася. Через рік після початку стосунків військовий зробив пропозицію своїй дівчині. 15 лютого 2026 року пара одружилася.

Наразі ветеран проходить реабілітацію у Центрі «Незламні». Тому зараз він перебуває на етапі протезування. Зараз ветеран вчиться пересуватися на стабітсах («тренувальні короткі протези для нижніх кінцівок – «Главком»).

Через це на своєму весіллі чоловік був на кріслі колісному. Однак це не завадило йому встати з крісла колісного, аби дати обітницю своїй дружині під час церемонії одруження.

Для Тараса Левковича було принциповим стояти перед своєю нареченою у цей момент. Тому захисник дав обітницю нареченій стоячи. «Я обіцяю тобі бути твоєю опорою до кінця життя. Обіцяю бути тим, про кого ти читала книжки і дивилась фільми. Обіцяю бути тим, хто буде оберігати нашу сімʼю. І в радості, і в горі обіцяю кохати до кінця життя», – сказав Тарас.

