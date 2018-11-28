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    Наряд Карины Жосан для конкурса «Мисс Вселенная» весит 15 килограмм

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    Карина Жосан - Наряд Карины Жосан для конкурса «Мисс Вселенная» весит 15 килограмм
    Карина Жосан
    instagram.com/missukraine_universe

    Необычный костюм, над которым мастерицы работали три месяца, символизирует «Дерево жизни»

    Обладательница титула «Мисс Украина Вселенная» 23-летняя одесситка Карина Жосан на своей странице в соцсети похвасталась национальным костюмом, который представит в финале международного конкурса красоты.

    Как ранее сообщал Scotch, финальный этап конкурса «Мисс Украина Вселенная» состоится 17 декабря в Бангкоке.

     Наряд с элементами украинских орнаментов, используемых в традиционных украинских костюмах получил название «Дерево жизни». Авторами необычного платья стала дизайн-студия Svitlo. 

    «Красный цвет символизирует любовь украинского народа к своей земле, к своей семье, к Родине и белый - указывает на чистоту и святость украинской души», - так прокомментировала свой необычный наряд Карина Жосан в соцсети. 

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    Карина Жосан. Фото:instagram.com/missukraine_universe

    Также девушка отметила, что над воплощением образа работали десять мастеров на протяжении 90 дней. 

    Для наряда потребовалось 11 километров шелковых ниток. Также украинские мастерицы создали 50 цветков махровой мальвы.

    Напомним, что ранее Scotch проинспектировал страницы в соцсетях Карины Жосан и выяснил, где отдыхает и чем любит заниматься титулованная красотка.

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