Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет



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Настя Каменских instagram.com/kamenskux

Не проходит ни дня, что бы украинская певица не побаловала своих фолловеров в соцсети новыми снимками

Популярная исполнительница Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу и продюсера - Потапа, опубликовала соблазнительный снимок на своей странице в соцсети Instagram.

Так, артистка позировала на фото в белоснежном купальнике, который подчеркнул все прелести фигуры Каменских.

Кроме этого, артистка рассказала о том, что ее вдохновляет и дает ей силы.

«Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе. Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение.

Путешествия, особенно, когда рядом с любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели. С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного!», - отметила Настя Каменских.

Настя Каменских

Как ранее сообщал Scotch, Настя Каменских и Потап отправились в отпуск. Сначала пара поехала по Италию, а потом одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса отдохнула во Франции.