  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет

    • Розсилка
    Настя Каменских - Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских
    instagram.com/kamenskux

    Не проходит ни дня, что бы украинская певица не побаловала своих фолловеров в соцсети новыми снимками

    Популярная исполнительница Настя Каменских, которая недавно вышла замуж за своего коллегу и продюсера - Потапа, опубликовала соблазнительный снимок на своей странице в соцсети Instagram.

    Так, артистка позировала на фото в белоснежном купальнике, который подчеркнул все прелести фигуры Каменских.

    Кроме этого, артистка рассказала о том, что ее вдохновляет и дает ей силы.

    «Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе. Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться и вы даже не заметите, как найдёте крутое решение.
    Путешествия, особенно, когда рядом с любимый человек, помогают восполниться. Вдохновиться и наметить новые цели. С огромным списком новых идей и с невероятным драйвом по приезду приступлю к выполнению задуманного!», - отметила Настя Каменских.

    Настя Каменских
    Настя Каменских

    Как ранее сообщал Scotch, Настя Каменских и Потап отправились в отпуск. Сначала пара поехала по Италию, а потом одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса отдохнула во Франции. 

    1 з 49
    на весь екран згорнути
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет
    Настя Каменских опубликовала соблазнительный снимок в купальнике и рассказала о том, что ее вдохновляет

    Читайте также: Известный телеведущий Михаил Присяжнюк признался, что смотрел все сезоны «Х-фактора»
    Читайте також
    Настя Каменских самые сексуальные певица Потап отдых отпуск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ