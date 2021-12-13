Непристойное предложение! «Мисс Вселенную» унизили: попросили на сцене «показать киску»

Наша представительница – Анна Неплях не попала даже в финал знаменитого конкурса

В ночь с 12 на 13 декабря в Израиле состоялся финальный этап конкурса Miss Universe-2021 («Мисс Вселенная-2021»). Победительницей стала представительница Индии 22-летняя Харнааз Сандху. Она занимается моделингом и актерством. В 2021 году снималась в индийских фильмах. В Instagram у нее более 100 тысяч подписчиков.

Однако вчера победительнице пришлось испытать не только минуты триумфа, но и унижение, которое довелось пережить на сцене. Как сообщает издание insider.com, случилось это по вине ведущего, известного стендапера Стива Харви. Он обратился к девушке с предложение, которое ее шокировало. Стив сказал, что по его данным, Харнааз умеет очень круто копировать животных и попросил блеснуть талантом. Девушка растерялась, потому что этого не было в программе. А потом сказала, что очень любит кошек и может показать «киску», жалобно мяукнув. Девушке было обидно еще и потому, что других участниц спрашивали о совсем других вещам: какими своими успехами они гордятся, например.

Напомним, наша Наша Анна Неплях не попала даже в финал знаменитого конкурса – не вошла в топ-16. В своем Инстаграм она написала так: «80 девушек со всего мира и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить свое отношение к этой ситуации».