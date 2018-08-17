Украинская певица чуть не погибла на съемках клипа
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Розсилка
Анна Добрыднева представила новый видеоклип на песню «Тіло»
По словам украинской певицы, съемки видеоклипа чуть не закончились трагедией.
«Все знают, что я дикая экстремалка, причем как в кадре, так и в жизни. Преимущественно во всех моих видеоработах я использую что-то эдакое: летаю на параплане или спортивном самолете, гоняю на автомобилях, плаваю под водой, а в жизни – прыгаю на джампинге с моста или занимаюсь кайтсерфингом и боксом. Любовь к экстриму у меня в крови. В новом клипе мы запланировали полет на вертолете и ничто не предвещало беды – опытный пилот, отличное воздушное судно и сумасшедшая съемочная команда. В какой-то момент мы решили, что для красивого кадра нам необходимо демонтировать с вертолета дверь!», - рассказала Scotch Анна Добрыднева.
Понимая всю опасность, пилот долго не соглашался на этот шаг. Но съемочной группе и неугомонной певице все-таки удалось его уговорить.
«Музыка, команды режиссера, драйв, мотор и пилот ведет вертолет по уже привычной нам траектории. В какой-то момент, увлекшись работой на камеру, я потеряла равновесие и начала выпадать в открытую часть фюзеляжа, где ранее была дверь! Спасибо пилоту, схватившему меня за руку и реально спасшему мне жизнь! Даже не хочу думать, чем бы это могло закончиться. Адреналина в моей крови стало гораздо больше.А уж сколько его появилось в крови пилота и команды я даже боюсь представить», - отметила певица.
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