Нацвідбір на Євробачення. Усі деталі фінального шоу

Подія відбудеться 7 лютого 2026 року

Уже за менш, ніж тиждень, 7 лютого 2026 року, відбудеться одна з найбільш довгоочікуваних подій для української та європейської музики – фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Про це повідомляє «Главком».

Трансляція конкурсу традиційно стартує за пів години до початку – о 18:30, для того, щоб поступово занурити вболівальників в атмосферу та історію Нацвідбору. Власне концерт розпочнеться о 19:00.

Головні дійові особи Національного відбору

Національний відбір неможливо якісно організувати без двох продюсерів – музичного та креативного. Перший обирає заявки та формує шорт- і лонглист, а другий відповідає за безпосереднє дійство, яке побачать мільйони глядачів.

Музичною продюсеркою було обрано співачку Jamala, яка принесла Україні перемогу рівно 10 років тому на конкурсі в Швеції. Для неї роль музичної продюсерки є логічним продовженням її багаторічної співпраці з конкурсом, де вона сім разів виступала в ролі члена журі. За словами виконавиці, нова посада – це складне випробування, адже тепер її завданням є не просто оцінювання, а активна робота над кожною заявкою. Співачка наголосила, що її пріоритетом є професіоналізм, витримка та готовність артистів до навантажень високого рівня. У цьому сезоні Jamala перебуває на постійному зв'язку з десяткою фіналістів, забезпечуючи рівні умови для кожного учасника. Головна мета продюсерки – допомогти артистам повністю розкрити потенціал пісні, щоб у фіналі Нацвідбору все вирішувала саме якість музичного матеріалу, а не додаткові чинники.

Креативним продюсером став Герман Нєнов. Він відповідатиме за повне візуальне наповнення телешоу, розробку концепцій інтервал-актів, постановку частини номерів учасників, а також впровадження глибоких структурних змін у форматі проєкту. Наприклад, у 2026 році суттєво скоротиться хронометраж фінального шоу, адже попередні відбори часто піддавалися критиці через «затягнутість». Українець раніше працював над Євробаченням-2023 у Ліверпулі спільно з BBC. Той досвід приніс команді престижні міжнародні нагороди, зокрема премію BAFTA. Досвід Нєнова також включає співпрацю з делегацією Люксембургу, де він виступав постановником номера співачки Tali на Євробаченні-2024.

Іншим незмінним елементом є судді. Цього року їх у панелі буде аж п'ять, що є найбільшою кількістю за останні 12 років. Серед них:

переможниця Євробачення-2004 Руслана,

представниця України на Євробаченні-2013 Злата Огнєвіч,

український композитор і виконавець, а також неодноразовий член журі Євген Філатов,

генеральний продюсер медіахолдингу «Тавр Медіа» та інший багаторазовий член журі Віталій Дроздов,

режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Також варто згадати і про ведучих, які відповідатимуть за динаміку шоу. Суспільне Мовлення обрало ними незмінного коментатора конкурсу в Україні Тімура Мірошниченка та українську телеведучу Леся Нікітюк. Окрім цього, передшоу Нацвідбору на Євробачення-2026 вестиме Анна Тульєва, яка є ведуча відеоблогу Євробачення Україна. Вона ж перебуватиме і в зоні єврофанів, що стане черговим оновленням цьогорічного Нацвідбору.

Учасники Національного відбору

Проте найбільше будь-який вибір представника України на Євробаченні не може обійтися без учасників, які виборюватимуть це право. За традицією останніх років, у фіналі виступлять 10 виконавців: дев'ять з них потрапили до шортлиста напряму, а десятого обрали глядачі у застосунку «Дія».

Порядок виступів у фіналі буде таким:

Valeriya Force – «Open Our Hearts» Molodi – «Legends» Monokate – «ТYТ» The Elliens – «Crawling Whispers» Laud – «Lightkeeper» Lelѐka – «Ridnym» Mr. Vel – «Do or Done» Khayat – «Герци» Jerry Heil – «Catharticus (Prayer)» «ЩукаРиба» – «Моя земля»

Тепер варто розповісти про кожного виконавця окремо.

№1. Valeriya Force – «Open Our Hearts»

Відкриватиме шоу Валерія Симулик, відома під сценічним ім’ям Valeriya Force. Вона є співачкою та авторкою пісень родом із Харкова. Симулик здобула популярність після участі у шоу «Х-Фактор» в Україні, а згодом переїхала до США, де продовжила музичну кар’єру й працювала над міжнародними проєктами. У 2026 році вона потрапила до фіналу Національного відбору на Євробачення-2026 з англомовною піснею «Open Our Hearts», яка є закликом до відкриття серця для любові, світла та внутрішньої сили, що дозволяє людям бути щирими й об’єднуватись у спільних емоціях. Над треком працювали американські професіонали, включно з дворазовим лауреатом премії Греммі Вінні Вендітто.

У медіа Valeriya Force опинилась під увагою через попередню співпрацю з російським саунд-продюсером D.Woo у 2023-2024 роках, що викликало обговорення в українському інформаційному просторі. Артистка пояснювала, що не працювала в Росії як країні-агресорі та не орієнтувалась на російський ринок, а всі рішення щодо технічної частини проектів були зоною відповідальності продюсера. Незважаючи на це, Суспільний мовник підтвердив, що такі минулі професійні зв’язки не порушують правил участі у Нацвідборі.

№2. Molodi – «Legends»

Molodi – це гурт, сформований 2020–2022 року музикантами Кирилом Роговим та Іваном Степаніщевим з Маріуполя. Хлопці спочатку були вуличними музикантами, а потім переїхали до Києва й розвинули свій проєкт. Хлопці вчилися в технікумі на електриків, але музика стала їхнім головним покликанням – вони самі пишуть тексти й аранжування, а їхній репертуар поєднує поп із сучасними електронними елементами та глибокими емоційними текстами, часто пов’язаними з пережитим досвідом війни та втратою рідного дому.

Molodi вже не вперше беруть участь у боротьбі за поїздку на Євробачення. Минулого Національного відбору гурт посів друге місце, поступившись лише переможцям Ziferblat, і завдяки пісні My Sea здобув широку увагу глядачів і медіа. Цього ж року Molodi знову беруть участь у відборі з новою композицією «Legends», сподіваючись повторити або перевершити свій попередній результат. У новій конкурсній пісні музиканти говорять про внутрішню стійкість і людей, які не здаються попри складні обставини, підкреслюючи, що справжні «легенди» – це ті, хто щодня знаходить сили рухатися далі.

№3. Monokate – «ТYТ»

Monokate – це сценічний проєкт української співачки Катерини Павленко, яка раніше здобула міжнародну популярність як фронтвумен гурту Go_A і тепер виступає соло на Національному відборі на Євробачення-2026 з піснею «TYT». У своїй конкурсній композиції вона поєднує сучасну українську народну лірику з електронним звучанням. Основними темами треку є вибір, внутрішня свобода, присутність «тут і зараз» та жіноча гідність, що закликає цінувати момент, підтримувати одне одного та зберігати надію.

Monokate уже стала однією з найобговорюваніших фіналісток цьогорічного відбору, адже під час жеребкування 15 січня не змогла бути присутня фізично. Через виступ на престижному музичному фестивалі Eurosonic Noorderslag у Нідерландах виконавиці довелося скористатися допомогою манекену, що викликало бурхливу реакцію у мережі. Цікавим фактом є і те, що минулого року Павленко входила до складу журі Національного відбору, а вже зараз змагатиметься на рівні з іншими учасниками за поїздку до Відня.

№4. The Elliens – «Crawling Whispers»

The Elliens є українським альтернативним рок-гуртом, фронтвумен якого є Олена Усенко. Вона представляла Україну на Дитячому Євробаченні-2021, де посіла шосте місце. Після сольного етапу кар’єри співачка створила гурт, зосередившись на більш жорсткому та експресивному звучанні. Проєкт поєднує альтернативний рок, енергію жанру панк та емоційно насичену подачу.

У 2026 році The Elliens увійшли до фіналу Національного відбору з піснею «Crawling Whispers». Вона розкриває тему внутрішньої боротьби, нав’язливих думок і страхів, які поступово «підкрадаються» та тиснуть на людину зсередини. Композиція побудована на напруженій атмосфері, контрасті між тихими, майже шепітними фрагментами та вибуховими приспівами, що підсилює відчуття психологічного конфлікту. За задумом гурту, трек є спробою чесно проговорити стан вразливості й знайти вихід через прийняття себе та власних емоцій.

№5. Laud – «Lightkeeper»

LAUD (справжнє ім’я – Владислав Каращук) є українським співаком і автором пісень, відомим своїм потужним тембром голосу. Він часто експериментує з R&B, електрофанком і драм-енд-бейсом. Співак дебютував на великій сцені як учасник «Голосу країни» у 2016, а потім багато разів повертався до Національного відбору на «Євробачення». Зокрема, у 2018 році виступав із піснею «Waiting», а в 2019 з «Два дні» знову пробував свої сили у відборі. У 2022 LAUD пройшов до фіналу з піснею «Head Under Water», але був дискваліфікований, бо трек уже був оприлюднений у 2018 році, що суперечить правилам конкурсу.

Наразі Владислав Каращук повернувся до участі у Нацвідборі-2026 із новою піснею «Lightkeeper». Цей трек присвячений темі внутрішнього світла та надії, а сам LAUD описує його як звернення до людей, що попри складні обставини – від війни до щоденних викликів – не втрачають віри та продовжують надихати інших.

№6. Lelѐka – «Ridnym»

Lelѐka – це музичний проєкт і сценічне ім’я української співачки, композиторки та аранжувальниці Вікторії Лелеки, яка родом із шахтарського містечка на сході Дніпропетровської області. Виконавиця закінчила театральний університет і працювала акторкою, а згодом переїхала до Берліна, де заснувала етноджазовий гурт Lelѐka у 2016 році та здобула музичну освіту, зокрема у Дрезденській консерваторії.

У 2026 році вона стала однією з фіналісток Національного відбору на Євробачення‑2026 з піснею «Ridnym», яка поєднує фольк‑джаз, арт‑поп і електронні елементи. Пісня розповідає про внутрішню силу та оновлення. Лелека також працює над сольним арт‑проєктом Donba₴grl і створює музику для кіно та серіалів, зокрема українського серіалу «І будуть люди».

№7. Mr. Vel – «Do or Done»

Mr. Vel – сценічний псевдонім українського співака, актора та викладача вокалу Валерія Мирошниченка, який родом із Луганщини. Він здобув професійну музичну освіту, був учасником телевізійних музичних проєктів «Голос країни» і «Х‑Фактор», а також є солістом Київського національного академічного театру оперети, де зіграв понад 20 ролей і працює з молодими вокалістами.

У Національному відборі на Євробачення‑2026 Mr. Vel виступає з піснею Do or Done, яка розповідає про боротьбу людини з викликами й тиском сучасного світу, поєднуючи потужний вокал із сучасним поп‑звуком і надихаючим текстом, що закликає не здаватися перед труднощами.

№8. Khayat – «Герци»

Khayat (справжнє ім’я – Андрій Хайат) – це співак, автор пісень і представник жанру фольктроніки (комбінація слів «фольк» та «електроніка»), який поєднує сучасну електронну музику з етнічними мотивами. Він народився в місті Знам’янка, Кіровоградської області, здобув музичну освіту та випустив власні композиції й альбоми, ставши відомим у музичному середовищі.

Khayat неодноразово брав участь у Національному відборі на «Євробачення: у 2019 році – з піснею «Ever»; у 2020 році – з композицією «Call For Love»; у 2025 році – з піснею «Honor»; а у 2026 році повернувся як фіналіст із піснею «Герци» («Hertsy»). Його цьогорічна композиція передає стан, коли людина переживає внутрішній біль, розгубленість і пошук шляху вперед, і в кліпі Khayat разом із режисером візуалізували цю внутрішню боротьбу з життєвими викликами, які не мають простих відповідей. Водночас артист підкреслював, що за цим болем стоїть заклик не втрачати надію та силу продовжувати рух уперед, що робить пісню не лише про складнощі, а й про здатність залишатися собою всупереч усім перешкодам.

№9. Jerry Heil – «Catharticus (Prayer)»

Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Олександрівна Шемаєва) є співачкою та авторкою пісень, яка розпочала музичну кар’єру після популярності своїх каверів і влогів в інтернеті. Вона стала помітною фігурою на музичній сцені, випустивши кілька хітів та писавши хіти для інших виконавців.

Jerry Heil вже неодноразово повертається до Нацвідбору. Зокрема, у 2020 році вона виступила з піснею «Vegan»; у 2022 році з композицією «When God Shut the Door», що принесло їй третє місце у відборі. Свій найбільш успішний прихід наразі вона здійснила два роки тому разом із реперкою Alyona Alyona, спершу перемігши на Нацвідборі з піснею «Teresa & Maria», а потім посівши третє місце на Євробаченні‑2024. У 2026 році вона знову бере участь у Нацвідборі з новою конкурсною піснею «Catharticus (Prayer)». Композиція поєднує латинські молитовні мотиви, український фольклорний вокал і сучасний поп, створюючи образ музичної молитви та внутрішнього очищення. У кліпі до пісні виконавиця показує внутрішню боротьбу та катарсис, використовуючи символіку душі, що проходить випробування й знаходить свободу, підкреслюючи глибокий емотивний меседж композиції.

№10. «ЩукаРиба» – «Моя земля»

Закривати Національний відбір випало гурту «ЩукаРиба», який поєднує традиційне звучання народних інструментів із сучасними музичними елементами. Колектив відомий своєю живою енергетикою на сцені та прагненням популяризувати українську етнічну музику серед молодої аудиторії, зберігаючи автентичність мелодій і вокальних партій.

У Національному відборі на Євробачення‑2026 «ЩукаРиба» представить пісню «Моя земля», яка є першою повністю авторською композицією колективу. Вона поєднує традиційне українське звучання з сучасними елементами та відображає любов до рідної землі, національну ідентичність і культурну спадщину, прагнучи донести цей меседж як українській, так і міжнародній аудиторії.

Правила відбору

Представника України на Євробаченні-2026 оберуть за результатами голосування журі (50 %) та глядачів (50 %) під час фіналу. І голоси журі, і голоси телеглядачів будуть конвертовані в бали від одного до десяти. Переможцем стане той, хто набере більшу кількість балів. У разі, якщо двоє учасників наберуть однакову кількість балів, вирішальним критерієм є голос глядачів.

Де проголосувати?

Глядацьке голосування відбудеться в мобільному застосунку «Дія» та за допомогою СМС. Воно стартуватиме після всіх виступів, коли про це оголосять ведучі.

Нагадаємо, що вболівальники визначили свого фаворита Нацвідбору на Євробачення. За вподобаннями, перше місце у фіналі Нацвідбору на Євробачення наразі віддають Jerry Heil.

До слова, Україна дізналася, у якому півфіналі виступить на конкурсі. За підсумками жеребкування Україна виступить у другій половині другого півфіналу, який пройде 14 травня.