Переможниця Євробачення розірвала зв'язки з конкурсом

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Кончіта Вурст здобула перемогу з піснею «Rise Like A Phoenix» на Євробаченні-2014
фото: соціальні мережі Кончіти Вурст

Зірка конкурсу в Данії вирішила йти окремим шляхом

Одна з найбільш знакових постатей у сучасній історії Євробачення, переможниця 2014 року Кончіта Вурст (сценічний образ Тома Нойвірта), офіційно заявила про припинення будь-якої співпраці з пісенним конкурсом. Про це повідомляє «Главком» з посилання на соціальні мережі виконавця. 

У відповідній заяві було підкреслено, що цей крок є остаточним. Рішення стало несподіванкою для фанатів та організаторів, оскільки Кончіту очікували побачити в одній із ключових ролей на ювілейному 70-му конкурсі, який пройде у її рідній Австрії у травні 2026 року. У своєму зверненні, яке артист підписав як «Том», він зазначив, що Євробачення було його домом і трампліном, за що він безмежно вдячний. Проте на поточному етапі він прагне зосередитися на нових професійних проєктах, що виходять за межі контексту конкурсу. «Зміна – це моя найбільша константа. Мої кроки на Євробаченні залишаються частиною моєї історії, але не місцем для моїх наступних кроків», – йдеться у публікації.

Артист назвав це рішення особистим і відмовився надавати подальші коментарі. Виконавчий продюсер «Євробачення-2026» Міхаель Крон уже висловив повагу до вибору Нойвірта, подякувавши за його історичний внесок у розвиток бренду. Незважаючи на спроби артиста дистанціюватися від політики, медіа та експерти пов'язують цей крок із кризою, що охопила конкурс 2026 року. Заява Кончіти Вурст збіглася в часі з активною фазою бойкоту, оголошеного Ірландією, Іспанією, Ісландією, Словенією та Нідерландами через допуск Ізраїлю до змагань. Напругу підсилили дії інших тріумфаторів минулих років: переможець 2024 року Nemo (Швейцарія) та переможець 1994 року Чарлі Макгеттіган (Ірландія) публічно повернули свої кубки Європейській мовній спілці (EBU) на знак протесту.

Наштовхує на думку ще й те, що минулого року Том Нойвірт був ведучим на люксембурзькому національному відборі, після якого отримав позитивний відгук від глядачів. Вони закликали виконавця бути ведучим домашнього Євробачення. 

Нагадаємо, що переможці Євробачення 2024 року повернуть трофей на знак протесту проти участі Ізраїлю.
 

