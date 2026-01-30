Переможниця Євробачення розірвала зв'язки з конкурсом

Зірка конкурсу в Данії вирішила йти окремим шляхом

Одна з найбільш знакових постатей у сучасній історії Євробачення, переможниця 2014 року Кончіта Вурст (сценічний образ Тома Нойвірта), офіційно заявила про припинення будь-якої співпраці з пісенним конкурсом. Про це повідомляє «Главком» з посилання на соціальні мережі виконавця.

У відповідній заяві було підкреслено, що цей крок є остаточним. Рішення стало несподіванкою для фанатів та організаторів, оскільки Кончіту очікували побачити в одній із ключових ролей на ювілейному 70-му конкурсі, який пройде у її рідній Австрії у травні 2026 року. У своєму зверненні, яке артист підписав як «Том», він зазначив, що Євробачення було його домом і трампліном, за що він безмежно вдячний. Проте на поточному етапі він прагне зосередитися на нових професійних проєктах, що виходять за межі контексту конкурсу. «Зміна – це моя найбільша константа. Мої кроки на Євробаченні залишаються частиною моєї історії, але не місцем для моїх наступних кроків», – йдеться у публікації.

Артист назвав це рішення особистим і відмовився надавати подальші коментарі. Виконавчий продюсер «Євробачення-2026» Міхаель Крон уже висловив повагу до вибору Нойвірта, подякувавши за його історичний внесок у розвиток бренду. Незважаючи на спроби артиста дистанціюватися від політики, медіа та експерти пов'язують цей крок із кризою, що охопила конкурс 2026 року. Заява Кончіти Вурст збіглася в часі з активною фазою бойкоту, оголошеного Ірландією, Іспанією, Ісландією, Словенією та Нідерландами через допуск Ізраїлю до змагань. Напругу підсилили дії інших тріумфаторів минулих років: переможець 2024 року Nemo (Швейцарія) та переможець 1994 року Чарлі Макгеттіган (Ірландія) публічно повернули свої кубки Європейській мовній спілці (EBU) на знак протесту.

Наштовхує на думку ще й те, що минулого року Том Нойвірт був ведучим на люксембурзькому національному відборі, після якого отримав позитивний відгук від глядачів. Вони закликали виконавця бути ведучим домашнього Євробачення.

