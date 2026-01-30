Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Виступи артистів оцінюватимуть п’ятеро фахівців

Організатор Національного відбору на Євробачення-2026 оголосив склад журі пісенного конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Так, оцінюватимуть виступи конкурсантів п’ятеро фахівців. Серед них переможниця «Євробачення-2004» Руслана, представниця України на «Євробачення-2013» Злата Огнєвіч, український композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «Тавр Медіа» Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Руслана зазначила, що для неї головним критерієм стане сама пісня та її енергетика.

«Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що в нас достатньо драйву, щоби перемогти. Важлива саме пісня. «Євробачення» – це пісенний конкурс! Як у 2004 році, коли ми вперше привезли перемогу для України, так і зараз – у 2026 році. Рецепту перемоги не знає ніхто. Та успіх може настати попри неможливе, якщо ти у найважливіший момент відчуєш серця мільйонів українців», – поділилася вона.

Злата Огнєвіч наголосила, що оцінюватиме як технічний рівень, так і особисту подачу виконавця. Вона підкреслила, що представник України має бути не лише сильним вокалістом, а й артистом, який залишає емоційний слід.

«У першу чергу я звертатиму увагу на вокал: чистоту, контроль, витривалість і те, як голос звучить наживо. Але не менш важливі щирість і харизма – відчуття, що артисту є що сказати світові», – сказала артистка.

Євген Філатов зазначив, що для нього ключовим є саме музичний компонент конкурсного номера. «Це змагання на найкращу пісню, тому звісно я буду звертати увагу на аранжування, структуру пісні, вокальний талант і стилістичний та смисловий задум виступу», – пояснив він.

Костянтин Томільченко акцентував на ролі сценічної постановки. «Для мене у виступі важливі всі складові: і пісня, і артист, і сценічна постановка, але кожна з цих складових повинна займати своє місце. Ми слухаємо пісню та виконання, а постановка підсилює враження від конкурсної композиції. Якщо знайти цей баланс, то виступ буде успішним і цікавим», – пояснив він.

Віталій Дроздов вважає, що Євробачення має значення не лише як конкурс, а й як можливість інтеграції української музики у світовий контекст. За його словами, це «наступний крок на цьому шляху української музики у світову музичну екосистему».

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

