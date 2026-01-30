Головна Скотч Шоу-біз
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
 Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого
фото: «Суспільне»

Виступи артистів оцінюватимуть п’ятеро фахівців

Організатор Національного відбору на Євробачення-2026 оголосив склад журі пісенного конкурсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Так, оцінюватимуть виступи конкурсантів п’ятеро фахівців. Серед них переможниця «Євробачення-2004» Руслана, представниця України на «Євробачення-2013» Злата Огнєвіч, український композитор і виконавець Євген Філатов, генеральний продюсер медіахолдингу «Тавр Медіа» Віталій Дроздов, а також режисер і хореограф-постановник Костянтин Томільченко.

Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 фото 1

Руслана зазначила, що для неї головним критерієм стане сама пісня та її енергетика.

«Я хочу почути пісню, яка зробить революцію в музиці за допомогою українських елементів. Хочеться побачити артиста, який на великій сцені покаже, що в нас достатньо драйву, щоби перемогти. Важлива саме пісня. «Євробачення» – це пісенний конкурс! Як у 2004 році, коли ми вперше привезли перемогу для України, так і зараз – у 2026 році. Рецепту перемоги не знає ніхто. Та успіх може настати попри неможливе, якщо ти у найважливіший момент відчуєш серця мільйонів українців», – поділилася вона.

Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 фото 2

Злата Огнєвіч наголосила, що оцінюватиме як технічний рівень, так і особисту подачу виконавця. Вона підкреслила, що представник України має бути не лише сильним вокалістом, а й артистом, який залишає емоційний слід.

«У першу чергу я звертатиму увагу на вокал: чистоту, контроль, витривалість і те, як голос звучить наживо. Але не менш важливі щирість і харизма – відчуття, що артисту є що сказати світові», – сказала артистка.

Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 фото 3

Євген Філатов зазначив, що для нього ключовим є саме музичний компонент конкурсного номера. «Це змагання на найкращу пісню, тому звісно я буду звертати увагу на аранжування, структуру пісні, вокальний талант і стилістичний та смисловий задум виступу», – пояснив він.

Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 фото 4

Костянтин Томільченко акцентував на ролі сценічної постановки. «Для мене у виступі важливі всі складові: і пісня, і артист, і сценічна постановка, але кожна з цих складових повинна займати своє місце. Ми слухаємо пісню та виконання, а постановка підсилює враження від конкурсної композиції. Якщо знайти цей баланс, то виступ буде успішним і цікавим», – пояснив він.

Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026 фото 5

Віталій Дроздов вважає, що Євробачення має значення не лише як конкурс, а й як можливість інтеграції української музики у світовий контекст. За його словами, це «наступний крок на цьому шляху української музики у світову музичну екосистему».

Нагадаємо, що фінал Національного відбору на Євробачення-2026 відбудеться у суботу, 7 лютого. Під час фінального шоу буде проведено збір коштів на протезування українських ветеранів і постраждалих від війни.

Раніше «Главком» писав про те, що визначився порядок виступу фіналістів Національного відбору на щорічний пісенний міжнародний конкурс Євробачення. 

Також повідомлялося, що стало відомо, якою буде сцена Національного відбору на Євробачення 2026. Цьогоріч організатори Нацвідбору вирішили зробити оригінальний дизайн сцени та самого приміщення, де відбудеться фінал Нацвідбору. За словами креативного продюсера Нацвідбору Германа Нєнова, цього року дизайн сцени мав бути не схожим на попередні Нацвідбори.

