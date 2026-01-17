Сьогодні вночі Мальта обере свого представника на «Євробаченні-2026»

Головна Скотч Шоу-біз
Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Мальта наразі входить до чільної п'ятнадцятки перших ставок букмекерів на перемогу в конкурсі
фото: Eurovision World

Відбір обіцяє бути боротьбою «титанів» однієї з найменших країн світу 

Сьогодні відбудеться вибір чергової заявки на пісенний конкурс «Євробачення-2026»: його зробить Мальта. Про це повідомляє «Главком»

Мальта є однією з найстаріших учасниць конкурсу. Вона вперше виступила у далекому 1971 році, але вже у 1976 році почала свою п'ятнадцятирічну відпустку від конкурсу через зростання витрат і неможливість їх покрити. Від моменту свого повернення у 1991 році більше «Євробачення» Мальта не пропускала. 

Профіль Мальти на конкурсі 

Кількість виступів: 37

Дебют країни: 1971 рік (Joe Grech – «Marija l-Maltija», вісімнадцяте місце)

Найкращий результат: друге місце (Ira Losco – «7th Wonder», 2002 рік; Chiara – «Angel»)

Минулорічний результат: сімнадяте місце (Miriana Conte – «Serving»)

Минулого року Мальта перервала для себе трагічну трирічну серію невдалих виступів у півфіналах. У 2022-2024 Emma Muscat, The Busker і Sarah Bonnici (яка є авторкою однієї з заявок-фаворитів) не піднімалися вище шістнадцятого місця на попередньому етапі, не зумівши пройти до фіналу. Динаміку змінила одіозна Miriana Conte, яка з зацензуреною версією своєї епатажної першочергової пісні «Kant» посіла сімнадцяте місце. 

Способом вибору представника Мальти на конкурсі є вже традиційний MESC – Malta Eurovision Song Contest. Країна впровадила його у 2011 році, і лише в 2019-2021 роках відмовилася від його проведення. За іронією долі, саме в ці роки в Мальти були одні з найкращих результатів у минулій декаді (Michela у 2019 стала стала 14-ю, а Destini у 2021 була однією з головних претенденток на перемогу в конкурсі, але завершила виступи сьомою). 

Формат фіналу в останні роки повернувся до витоків. Раніше журі мали колосальну перевагу над глядачами (співвідношення 78%/22%), але ця ідея не спрацювала і тепер професійні судді мають такий же внесок, як і глядачі – 50% та 50%. 

Повний порядок виступів у фіналі є таким: 

  1. Janice Mangion – «Univers»
  2. Kelsie Borg – «Let a Girl Breathe»
  3. Matt Blxck – «Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute)»
  4. Denise – «Trophy»
  5. Nathan Psaila – «Ganador»
  6. Ema – «Achikuku (Don't Think About It)»
  7. Franklin Calleja – «Guide You Home»
  8. Mychael Bartolo Chircop – «My Sweet Angel»
  9. Mark Anthony Bartolo – «Mumenti sbieħ»
  10. Aidan – «Bella»
  11. Matthew Cilia and The AfterParty – «Brutality Mentality»
  12. Adria Twins – «Nerġa' nqum»

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот. 

№1. Matt Blxck – «Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute)» («Прийди до мене, поруч, сюди (Флейта)»)

Matt Blxck (справжнє ім'я Matthew Caruana) є далеко не новачком у світі «Євробачення». Співак уже двічі брав участь у «Malta Eurovision Song Contest»: у 2024 році він посів другу позицію з піснею «Banana», а у 2023 році з композицією «Up» став третім. За ці заслуги Меттью Каруана став глашатаєм балів професійного журі Мальти у фіналі «Євробачення-2024». 

Співак є експериментатором у різних жанрах, концентруючись на звучаннях у стилі реп та афропоп. Цього разу в нього є всі шанси здобути омріяну путівку на головний музичний конкурс, адже пісня «Ejja lejja ħdejja 'l hawn (The Flute)» «розірвала» публіку в залі, отримавши значні овації у півфіналі. Іншим цікавим фактом про цього виконавця є те, що він також є автором його пісень. Більше того, він змагатиметься проти трьох з них (треки для Ema, Mychael Bartolo Chircop та Mark Anthony Bartolo) у фіналі. 

№2. Denise – «Trophy» («Трофей»)

Denise Mercieca, більш відома за своїм іменем Denise, вирішила повернутися у боротьбу за поїздку на «Євробачення» після перерви в один рік. Минулого разу вона завоювала серця єврофанів з піснею Mara, але в Мальті її оцінили не так яскраво. Тоді Деніз Мерсіеца стала п'ятою, отримавши не найвищі бали від телеголосування. 

Але у 2026 вона виступить з потужною поп-піснею під назвою «Trophy», яка покладає в основу тему емансипації та потужної любові до себе. Залучила до роботи над треком мальтійка одну зі шведських композиторок – Linnea Deb, яка також є однієї зі співавторок конкурсної заявки української співачки Jerry Heil на Відбір-2026

№3. Aidan – «Bella» («Красива»)

На десерт буде без перебільшення один з топових виконавців Мальти. Aidan Cassar, більш знаний як просто Aidan, пережив драму на мальтійських відборах двічі. Спершу в 2022 році він зупинився за крок від поїздки на Євробачення, поступившись лише майбутній переможниці Еммі Мускат, а у 2023 році був дискваліфікований за порушення правил просування своєї пісні. 

На фоні цього виконавець вирішив суттєво переосмислити свій шлях на конкурсах. Його дві попередні заявки, «Ritmu» і «Reġina», були більш танцювальними і швидкими, а ось «Bella» є чуттєвою баладою, яка супроводжується цікавим номером. Цікавою така зміна є й тому, що однією зі співавторок є згадана вище Sarah Bonnici, у якої в 2024 році на конкурсі в Мальме була енергійна пісня «Loop» зі складною хореографією. Співак використав у тексті три мови: англійську, мальтійську, а також італійську – саме на основі слів «che bella» (яка гарна) і будується приспів композиції. 

Фінал «Malta Eurovision Song Contest 2026» розпочнеться о 21:45. Переглянути його можна на телеканалі мовника TVM, а також на офіційному каналі Євробачення для тих країн, де буде геоблок основної трансляції.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

Теги: Євробачення конкурс Мальта

