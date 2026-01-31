Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Співачка з Ужгорода отримала громадянство Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії
фото з відкритих джерел

Йолка остаточно зрадила Україну

Скандальна співачка родом з Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, остаточно зрадила Україну. Артистка відмовилась від українського громадянства на користь російського. Принаймні, саме так стверджують пропагандисти РФ, повідомляє «Главком». Зазначається, що в скандальної артисти виникли проблеми з бізнесом у Росії. Річ у тім, що термін дії українського паспорта Єлизавети Іванців минув. Документ виконавиця не змогла оновити. Тож, через недійсний паспорт скандальній співачці довелося закрити фірму в РФ.

Проте Йолка намагається не втратити бізнес. Тож, вона нібито відмовилась від українського громадянства та вже отримала російське. Від коментарів представники Йолки відмовились.

До речі, днями стало відомо, що скандальна співачка таємно вийшла заміж. Хоч чоловіка вона приховувала, але в мережі його особистість швидко з'ясували. Ним виявився співак родом з Одеси Рожден Анусі, який теж, попри повномасштабну війну в Україні, вирішив залишатися в Росії та заробляти там криваві рублі. Новий паспорт артистка нібито отримала перед тим, як укласти шлюб.

Рожден Анусі
Рожден Анусі
фото з відкритих джерел

Зазначимо, Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії. Коли РФ вторглась на українські землі, то виконавиця відмовчувалась. Проте Іванців демонструвала свою позицію тим, що залишилась в РФ, продовжила заробляти там криваві рублі та підігрувала росіянам, коли зі свого хіта «Прованс» позбувалась згадок про аеропорт «Бориспіль».

Раніше «Главком» писав, що Йолка пообіцяла російській владі не «дискредитувати втарую армію»: документ потрапив в мережу.

Читайте також:

Теги: паспорт аеропорт співачка громадянство рублі росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
25 сiчня, 23:47
У 2022 році Лістунова з літерою «Z» на одязі разом з Путіним брала участь у мітингу на підтримку війни
Російська гімнастка, яка мітингувала з «Z» на одязі, хоче через суд повернутися на змагання
24 сiчня, 11:08
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
Українська команда повністю інформує американську сторону про постійні російські удари по енергосистемі
Українська делегація в США працює над документами для закінчення війни – Зеленський
18 сiчня, 21:39
Росія упродовж 2025 року незаконно вивезла понад 2 млн тонн українського зерна з тимчасово окупованих територій
Стало відомо, скільки українського зерна Росія вивезла з окупованих територій
18 сiчня, 05:20
Дрони атакували хімічний завод в Ставропольському краї
Дрони атакували хімічний завод у Ставропольському краї
15 сiчня, 02:36
1 жовтня 2025 Тамарі Калустян виповнилося 100 років
На 101 році життя померла видатна українська співачка
11 сiчня, 17:08
Головні цілі Путіна у війні зруйновані
1418 днів. Війна Путіна перетнула важливу психологічну межу
11 сiчня, 10:28
У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
1 сiчня, 04:45

Шоу-біз

Співачка з Ужгорода отримала громадянство Росії
Співачка з Ужгорода отримала громадянство Росії
Померла зірка фільму «Один вдома»
Померла зірка фільму «Один вдома»
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення
Переможниця Євробачення розірвала зв'язки з конкурсом
Переможниця Євробачення розірвала зв'язки з конкурсом
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
Оголошено склад журі Нацвідбору на Євробачення-2026
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»
«Прощавай, блудний сину України». Рибчинський-молодший відправив Іво Бобула за крейсером «Москва»

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
Вчора, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
Вчора, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua