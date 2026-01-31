Співачка з Ужгорода отримала громадянство Росії

Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії

Йолка остаточно зрадила Україну

Скандальна співачка родом з Ужгорода Єлизавета Іванців, яка виступає під псевдонімом Йолка, остаточно зрадила Україну. Артистка відмовилась від українського громадянства на користь російського. Принаймні, саме так стверджують пропагандисти РФ, повідомляє «Главком». Зазначається, що в скандальної артисти виникли проблеми з бізнесом у Росії. Річ у тім, що термін дії українського паспорта Єлизавети Іванців минув. Документ виконавиця не змогла оновити. Тож, через недійсний паспорт скандальній співачці довелося закрити фірму в РФ.

Проте Йолка намагається не втратити бізнес. Тож, вона нібито відмовилась від українського громадянства та вже отримала російське. Від коментарів представники Йолки відмовились.

До речі, днями стало відомо, що скандальна співачка таємно вийшла заміж. Хоч чоловіка вона приховувала, але в мережі його особистість швидко з'ясували. Ним виявився співак родом з Одеси Рожден Анусі, який теж, попри повномасштабну війну в Україні, вирішив залишатися в Росії та заробляти там криваві рублі. Новий паспорт артистка нібито отримала перед тим, як укласти шлюб.

Рожден Анусі фото з відкритих джерел

Зазначимо, Йолка родом із Ужгорода, проте ще до повномасштабної війни в Україні вирішила будувати кар'єру в Росії. Коли РФ вторглась на українські землі, то виконавиця відмовчувалась. Проте Іванців демонструвала свою позицію тим, що залишилась в РФ, продовжила заробляти там криваві рублі та підігрувала росіянам, коли зі свого хіта «Прованс» позбувалась згадок про аеропорт «Бориспіль».

