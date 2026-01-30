Головна Скотч Шоу-біз
Італія вимагає допустити Палестину на Євробачення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Два роки тому палестинець Башар Мурад був головним фаворитом відбору Ісландії, але сенсаційно поступився у суперфіналі конкурсу
фото: Yasmine Omari

Італійська сторона пропонує виступ поза конкурсом для палестинського виконавця

Італійський державний мовник RAI офіційно звернувся до Європейської мовної спілки із пропозицією дозволити палестинському артисту виступити поза конкурсом. Про це повідомляє «Главком».

Наприкінці січня 2026 року троє членів правління телерадіокомпанії направили лист, у якому пояснюють, що поява палестинського представника на сцені є важливим культурним жестом. Автори звернення обґрунтовують свій запит необхідністю збалансувати публічну дискусію та продемонструвати відданість принципам інклюзивності, які є фундаментом конкурсу. У листі італійської сторони чітко зазначено, що ця ініціатива не є політичною вимогою дискваліфікації Ізраїлю, а позиціонується як сприяння міжнародному діалогу через музику.

Запит RAI з’явився на тлі загострення внутрішньої ситуації в Італії, де профспілки закликають до бойкоту конкурсу, а учасниця фестивалю Sanremo 2026 Levante публічно заявила про відмову представляти країну на Євробаченні у разі своєї перемоги через участь Ізраїлю. Представники RAI наголошують, що ігнорування палестинського питання може підірвати цінності братерства, які втілює пісенний форум.

Попри те, що керівництво мовника офіційно підтримує чинні правила EBU, ця ініціатива правління свідчить про розкол у поглядах щодо проведення ювілейного 70-го шоу. Наразі EBU утримується від офіційної відповіді, проте італійська ініціатива вже створила прецедент, який може змусити організаторів шукати компромісні рішення у майбутньому.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

