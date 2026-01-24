Головна Скотч Шоу-біз
Росіянка у фаворитах. Люксембург незабаром обере свого представника на Євробаченні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Люксембург був однією з найуспішнішою країн на Євробаченні у 20 столітті
фото: Eurovision World

Упродовж вечора 24 січня визначиться п'ята заявка пісенного конкурсу в Відні

24 січня 2026 року стане відома п'ята заявка Євробачення: свій вибір зробить Люксембург. Про це повідомляє «Главком»

Люксембург брав участь у перших пісенних конкурсах. Уже у 1961-му перемогу здобув легендарний співак, актор і дизайнер Jean-Claude Pascal. Після його перемоги країна ще чотири рази ставала найкращою на конкурсі, але потім вирішила відмовитися від участі на 31 рік. Як не парадоксально для країни, яка має один з найвищих ВВП на душу населення у світі, причиною відмови стали значні витрати на участь, а також не найкращі результати на конкусі. 

У підсумку у 2024 році країна шокувала фанатів своїм поверненням. Доклали до цього руку і українці, адже нинішній креативний продюсер Національного відбору України Герман Ненов був одним з авторів номеру Tali, яка зуміла потрапити до п'ятнадцятки зі своєю піснею «Figter». 

Профіль Люксембургу на конкурсі 

Кількість виступів: 39

Дебют країни: 1956 рік (Michèle Arnaud – «Les Amants de minuit» , без місця)

Найкращий результат: перше місце (Jean-Claude Pascal – «Nous les amoureux», 1961 рік; France Gall – «Poupée de cire, poupée de son», 1965 рік; Vicky Leandros – «Après toi», 1972 рік; Anne-Marie David – «Tu te reconnaîtras», 1973 рік; Corinne Hermès – «Si la vie est cadeau», 1983 рік)

Минулорічний результат: 22-ге місце (Laura Thorn – «La poupée monte le son»)

Не розірвалися зв'язки з Україною в Люксембургу і минулого року, адже номер для Laura Thorn робила українська команда з Марії Григоращенко, Наталії Лисенкової та Наталії Ровенської. 

Утретє поспіль як свій національний відбір використовуватиметься Luxembourg Song Contest. Щоправда, було прийняте рішення повернутися до оригінальних правил. Якщо у 2025 році система передбачала один раунд голосування, де 50% балів складали голоси журі, а інші 50% - голоси глядачів, то і в 2024-му, і в 2026-му використовуватимуть іншу систему. Вона передбачатиме наявність суперфіналу: з восьми виконавців далі потраплять три, де за аналогічним до першого раунду сценарієм розподілу у 50 на 50 визначиться представник Люксембургу на конкурсі. 

Перелік фіналістів є таким (це не є остаточний порядок, який буде визначений незабаром): 

  • Andrew the Martian – «I’m The Martian»
  • Daryss – «Melusina»
  • Eva Marija – «Mother Nature»
  • Hugo One – «Born Again»
  • Irem – «Bad Decisions (Hush Hush)»
  • Luzac – «Prison Dorée»
  • ShiroKuro – «Eye To Eye»
  • Steve Castile – «Sweet Tooth»

Після знайомства з правилами звернемо увагу на трьох фаворитів, які мають найбільші шанси на перемогу за думками різних фанатських спільнот. 

№1. Daryss – «Melusina» («Мелюзина»)

Daryss, справжнє ім'я якої Дар'я Сокова, є викладачкою вокалу для дітей у школі «Tournesol école» у Люксембурзі. Вона закінчила низку консерваторій у країнах Європи, а зараз займається створенням мюзиклів (у тому числі, на основі російських казок та у співпраці з російськими акторами). Як виконавиця вона брала участь у низці музичних фестивалей, включаючи конкурси у Росії, що вона з гордістю додає у своє резюме. 

На написання конкурсної пісні «Melusina» російсько-люксембурзьку співачку надихнула легенда про люксембурзьку русалоньку. Сокова майже рік працювала над піснею з когортою авторів, і наразі є фавориткою відбору. Її композиція розповідає про Мелюзину – фея, яка у кельтських легендах зображалася як жінка-риба. Цю пісню точно оцінить міжнародне журі, але чи поїде росіянка від Люксембургу на Євробачення-2026 залежить від того, наскільки активно за інші заявки проголосують глядачі.

№2. Luzac – «Prison Dorée» («Золота в'язниця»)

Lucas Zagdoudi, професійно відомий як Luzac, зовсім нещодавно з'явився на люксембурзькій музичній сцені. Виконавець бельгійського та туніського походження у 2021 році вперше про себе заявив через власну пісню «J’y Arrival». Проте першим його великим успіхом став виступ на минулорічному Luxembourg Song Contest, де він був одним з фаворитів з піснею «Je danse». Попри високі оцінки від суддів Luzac отримав невисокі бали від глядачів, що опустило його на позицію нижче.

Цього ж разу «музичний хамелеон» (співак так сам себе називає через роботу в різних жанрах) прийшов з піснею «Prison Dorée». Композиція має багато електронного звучання в інструментальній частині, а темп суттєво змінюється від куплету до приспіву. Якщо виконавець підготує гарний номер, у нього є всі шанси потрапити до суперфіналу і поборотися за поїздку до Відня. 

№3. Irem – «Bad Decisions (Hush Hush)» («Погані рішення (Тш-тш)»)

Irem Sosay, яка виступає під своїм іменем Irem, як і багато інших фіналістів навчалася в Люксембурзькій консерваторії. Свої перші кроки на сцені вона зробила у складі різних мюзиклів проєкту «Kolléisch in Concert Musical», що стало важливим стартом для її подальшої сольної кар’єри. У 2023 році співачка представила дебютний мініальбом, а вже у 2025-му закріпила свою присутність на сцені релізом «Diamonds & Birkins». Поза сценою артистка поєднує творчість із академічною діяльністю – наразі вона здобуває ступінь магістра з фізики у Відні.

Своєю піснею «Bad Decisions (Hush Hush)» Irem закриватиме національний відбір Люксембургу. Наразі вона посідає впевнену третю позицію серед представників євробаченської спільноти та може зачепитися за топ-3. 

Фінал Luxembourg Song Contest розпочнеться о 21:00. Переглянути його можна на телеканалі мовника RTM, а також на офіційному каналі Євробачення.

Нагадаємо, що Ірландія, Іспанія та Нідерланди бойкотуватимуть Євробачення-2026 після того, як Ізраїлю було дозволено брати участь у пісенному конкурсі, попри заклики декількох телерадіокомпаній-учасниць про виключення країни. На загальних зборах Європейської мовної спілки голосування щодо участі Ізраїлю не проводилося.

Натомість телерадіокомпанії-учасниці проголосували лише за введення нових правил, покликаних запобігти непропорційному просуванню пісень урядами та третіми сторонами з метою впливу на голосуючих.

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих змін у системі голосування на пісенному конкурсі «Євробачення», спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залучення аудиторії.

До слова, Європейський мовний союз (EBU) оприлюднив нові деталі щодо пісенного конкурсу «Євробачення-2026», який відбудеться у Відні 12, 14 та 16 травня. Згідно з попередніми даними, кількість країн-учасниць може бути рекордно низькою за останні два десятиліття.

