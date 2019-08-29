Назвали самую популярную песню лета 2019 года



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Шон Мендес и Камила Кабельо instagram.com/camila_cabello/

Второе место досталось Эду Ширану и Джастину Биберу

Стриминговый сервис Spotify определил самую популярную песню прошедшего лета. Для составления рейтинга были посчитаны данные по частоте скачивания самых популярных хитов с 1 июня по 20 августа 2019 года, сообщает Entertainment Weekly. И первое место заняла композиция «Сеньорита» от дуэта Шона Мендеса и Камилы Кабельо.

Второе место досталось Эду Ширану и Джастину Биберу с их совместной песней «I Don’t Care». Третье ухватила Билли Айлиш с композицией «Bad Guy».

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