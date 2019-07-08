Названа лучшая покер-сцена в истории кино

Лучшей стала сцена с Дэниелом Крэйгом и Мадсом Миккельсеном

О том, какой фильм показал сцену с игрой в покер лучше всех, давно идут споры. Рейтинги постоянно обновляются, и недавно был составлен еще один. Что примечательно, на этот раз лучшей покер-сценой в истории признали игру в фильме о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» 2006 года выпуска.

Напряженное психологическое и интеллектуальное соревнование между Джеймсом Бондом (Дэниел Крэйг) и Ле Шиффром (Мадс Миккельсен) произвело впечатление на всех зрителей. Успех фильма «Казино Рояль» помог вновь запустить франшизу и сделал актеров настоящими звездами.

В пятерку фильмов с лучшими сценами игры в покер также попали «Человек дождя» 1998 года с Томом Крузом и Дастином Хоффманом. На третьей строчке рейтинга расположилась лента «Афера» 1973 года выпуска. Четвертое место взяла картина «Славные парни» 1990 года с Робертом Де Ниро в главной роли. А замыкает первую пятерку «Хладнокровный Люк» 1967 года. Судя по рейтингу, современные фильмы справляются с задачей показать напряжение и интригу гораздо хуже предшественников.