Названы победители премии Brit Awards 2020



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Билли Айлиш победила в номинации «Лучшая иностранная певица», Фото: instagram.com/fimeladotcom/

«Лучшим британским певцом» стал Stormzy

В Лондоне прошла 40-я церемония вручения «британская Грэмми» - музыкальных наград Brit Awards Ведущим премии стал британский комик Джек Уайтхолл, который объявил минуту молчания в память о телеведущей Кэролайн Флек, которая 17 февраля покончила с собой. Позже звезду неоднократно вспоминали и другие участники церемонии — Гарри Стайлс исполнил песню Falling, посвятив его Кэролайн. А певец Льюис Капальдиспел в память о ней свой хит Someone You Loved, которая победила в номинации «Песня года». Шотландский певец получил две премии из четырех, в которых был представлен.

«Лучшим британским певцом» стал Stormzy. «Лучшей британской певицей» — Mabel. «Лучшей группой» названа Foals. Билли Айлиш победила в номинации «Лучшая иностранная певица», а «Лучшим иностранным певцом» был признан Tyler, The Creator. Награду за лучший «Альбом года» унес 21-летний рэпер Dave за свой диск Psychodrama. А певица Celeste удостоилась награды в новой номинации «Восходящая звезда».