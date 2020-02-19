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    Шоу-биз

    Названы победители премии Brit Awards 2020

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    Билли Айлиш победила в номинации &laquo;Лучшая иностранная певица&raquo;, - Названы победители премии Brit Awards 2020
    Билли Айлиш победила в номинации «Лучшая иностранная певица»,
    Фото: instagram.com/fimeladotcom/

    «Лучшим британским певцом» стал Stormzy

    В Лондоне прошла 40-я церемония вручения «британская Грэмми» - музыкальных наград Brit Awards Ведущим премии стал британский комик Джек Уайтхолл, который объявил минуту молчания в память о телеведущей Кэролайн Флек, которая 17 февраля покончила с собой. Позже звезду неоднократно вспоминали и другие участники церемонии — Гарри Стайлс исполнил песню Falling, посвятив его Кэролайн. А певец Льюис Капальдиспел в память о ней свой хит Someone You Loved, которая победила в номинации «Песня года». Шотландский певец получил две премии из четырех, в которых был представлен.

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    Названы победители премии Brit Awards 2020
    Названы победители премии Brit Awards 2020
    Названы победители премии Brit Awards 2020
    Названы победители премии Brit Awards 2020
    Названы победители премии Brit Awards 2020
    Названы победители премии Brit Awards 2020
    Фото: instagram.com/fimeladotcom/

     «Лучшим британским певцом» стал Stormzy. «Лучшей британской певицей» — Mabel. «Лучшей группой» названа Foals. Билли Айлиш победила в номинации «Лучшая иностранная певица», а «Лучшим иностранным певцом» был признан Tyler, The Creator. Награду за лучший «Альбом года» унес 21-летний рэпер Dave за свой диск Psychodrama. А певица Celeste удостоилась награды в новой номинации «Восходящая звезда».

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    знаменитости певица шоу-бизнес Билли Айлиш
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